Bate-folhas: ritual com ervas pode ser usado para limpar e renovar a energia de pessoas e ambientes

Embora o banho de ervas e o bate-folhas possam utilizar folhas e ervas, são práticas diferentes. O primeiro normalmente envolve preparar as plantas de uma determinada maneira e utilizar essa água no corpo, seguindo orientações específicas de cada tradição. O segundo envolve a própria movimentação das folhas e o contexto ritual em que essa prática acontece. O significado e a forma de realização podem variar bastante conforme a casa religiosa, a tradição e a finalidade do ritual.