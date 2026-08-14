A vez de Cariacica: expansão econômica aquece mercado imobiliário na cidade

A ascensão econômica de Cariacica tem se refletido diretamente no volume de lançamentos no mercado imobiliário local. Dados da Pesquisa de Previsão de Lançamentos Imobiliários para a Grande Vitória, elaborada pelo Sindicato da indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), mostram um crescimento da intenção de lançamentos em relação ao ano passado, com previsão de 488 novas unidades residenciais para este ano.
Impulsionado pela infraestrutura logística e pelas conexões viárias com a BR-101, BR-262 e a Rodovia Leste-Oeste, o município passou a integrar a lista dos 100 maiores PIBs municipais do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
E, mais recentemente, alcançou a marca de R$ 29,61 bilhões em importações, de janeiro a junho deste ano, posicionando-se como a quinta cidade no ranking nacional de importações. Junto à Serra, Vitória e Vila Velha, Cariacica compõe o grupo responsável por mais de 50% de toda a riqueza produzida no Espírito Santo.
A consolidação da cidade como polo de atração de galpões logísticos e empresas de escoamento de cargas gerou demanda por moradia e expansão urbana, atraindo investimentos de construtoras com foco em diferentes perfis de renda.
O movimento das construtoras confirma a tendência de descentralização dos investimentos imobiliários na Região Metropolitana da Grande Vitória. No segmento enquadrado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, a Cobra Engenharia anunciou o condomínio Portos do Colibris. Localizado no bairro Nova Valverde, próximo à Avenida Expedito Garcia, ao Terminal de Itacibá e ao Estádio Kleber Andrade, o projeto soma 160 unidades de dois quartos (com opções de varanda, quintal privativo e acesso por elevador).
Para Joacyr Meriguetti, presidente da Cobra Engenharia, a localização privilegiada, crescimento empresarial e infraestrutura em expansão, consolida Cariacica como uma cidade cada vez mais preparada para receber investimentos e oferecer mais oportunidades, mobilidade e qualidade de vida.
Já MRV tem o Vila Ágata, em Rio Marinho, que teve 40% de suas unidades vendidas em 10 dias. Segundo a gestora comercial da MRV no Estado, Werlla Poleze, a expectativa é de que o empreendimento, com unidades de 2 quartos, chegue a 100% das unidades vendidas em até 60 dias.
O lançamento integra o plano de expansão da MRV no Espírito Santo e outro projeto está previsto para ser lançado na cidade ainda neste semestre, em Rio Marinho. Será o empreendimento Vila Cristal, que terá 200 unidades.
“O mercado imobiliário de Cariacica está em plena efervescência e expansão. Esse cenário positivo é impulsionado pelo dinamismo econômico da cidade e por novos investimentos, com destaque para a instalação de grandes centros de distribuição e galpões logísticos. O setor imobiliário local acompanha de perto esse desenvolvimento, registrando um aquecimento notável”, explica.
Em paralelo, a construtora Épura colocou no mercado a segunda e última fase do residencial Bella Vita, situado em Morada de Santa Fé, próximo ao Terminal de Campo Grande. O empreendimento adiciona 88 apartamentos de 2 e 3 quartos ao estoque local, com vaga de garagem e área de lazer que abrange piscina, quadra esportiva, churrasqueiras e bicicletário.
“Cortada pelas BR-101 e BR-262, Cariacica vive um ciclo de expansão econômica que a coloca como uma das cidades que mais crescem no Espírito Santo. Esse crescimento tem um motor claro: a logística. O município é um polo natural para o escoamento de cargas e atração de grandes galpões logísticos, e vem se destacando neste setor, com a chegada de diversas novas empresas na região”, analisa o gerente comercial da Épura e diretor da Ademi-ES, Fabiano Martins.
GS Vivace registra mais de 60% das vendas antes do início das obras
A GS Construtora registrou a comercialização de mais de 60% das unidades do residencial GS Vivace, localizado na Praia de Itaparica, antes do início da fase de construção. Com o volume de vendas alcançado, a empresa programou o início das obras do empreendimento. “O desempenho comercial do GS Vivace confirma que o mercado tem valorizado empreendimentos que aliam qualidade construtiva, infraestrutura de lazer diferenciada e um projeto pensado para o estilo de vida das famílias”, analisa o sócio e gerente de engenharia da GS Construtora, Vitor Soares.
A Grand Construtora encerrou o exercício de 2025 com receita operacional líquida de R$ 247,3 milhões, valor 56,2% superior aos R$ 158,3 milhões apurados em 2024. O lucro líquido consolidado do período alcançou R$ 87,8 milhões, uma evolução de 70,1% em relação aos R$ 51,6 milhões do ano anterior, com a margem líquida avançando 2,9 pontos percentuais, para 35,5%.
“Os resultados de 2025 refletem a consistência da trajetória de crescimento da Grand e nossa capacidade de ampliar as operações com rentabilidade. O avanço da receita e do lucro líquido reforça a solidez do nosso modelo de negócios e nos dá confiança para continuar construindo uma empresa cada vez mais forte e preparada para o futuro”, afirma Rodrigo Barbosa Gomes, CEO e fundador da Grand Construtora.
No fechamento do balanço, o patrimônio líquido consolidado da companhia somou R$ 253,6 milhões, representando uma expansão de 49% ante 2024. Os ativos totais registraram alta de 57,6%, atingindo R$ 534,1 milhões. O índice de liquidez corrente situou-se em 5,51 vezes, enquanto a taxa de endividamento geral fechou em 52,5% sobre o total de ativos.
“Encerramos o exercício com crescimento expressivo dos resultados, elevada liquidez e fortalecimento do patrimônio líquido. Mesmo em um período de expansão das operações, mantivemos uma estrutura financeira equilibrada e uma gestão disciplinada dos recursos, apoiada por práticas de governança e pela auditoria independente das demonstrações financeiras”, destaca Eduardo Borges, CFO da Grand Construtora.
As demonstrações financeiras da incorporadora foram elaboradas sob as normas contábeis brasileiras e internacionais (IFRS) e auditadas pela KPMG Auditores Independentes.
Corretoras Premium celebram 5 anos com festa
Um coquetel no espaço Lareira Up, no Restaurante Lareira Portuguesa, na Praia do Canto, em Vitória, marcará a celebração de cinco anos de atuação do Corretoras Premium. O evento está agendado para a próxima quarta-feira (19), a partir das 19h, para convidadas.
A Morar Construtora fechou parceria com uma empresa paulista de simulações digitais para disponibilizar, de forma gratuita e imediata, projetos de decoração 3D aos compradores de imóveis na planta.
Pelo formato adotado, a consultoria é realizada de forma on-line com base na planta do imóvel adquirido e dá aos compradores o direito de receber a simulação para um cômodo. A condição é válida para os empreendimentos Vista dos Araçás e Colina das Amoras (Vila Velha), Vista Tropical e Vista do Arvoredo (Serra), todos vinculados ao programa Minha Casa, Minha Vida, além de unidades residuais do Vista do Passeio e Morada Vitória.
A parceria contempla também a ferramenta “Meu Decorado”, integrada ao site da construtora. O sistema permite a navegação digital por diferentes tipologias de plantas decoradas, visando a visualização prévia dos espaços antes da aquisição.
Lotes CBL supera meta de vendas em Guarapari com 133%
O empreendimento Atlantic Garden, da Lotes CBL, alcançou 133% da meta de vendas nos últimos dois meses em Guarapari. De acordo com dados fornecidos pela construtora, o perfil dos compradores aponta forte demanda externa: 32% dos adquirentes residem no exterior e 16% são provenientes de Minas Gerais. Localizado próximo às praias do Morro, dos Namorados e das Castanheiras, o loteamento é composto por 621 lotes com áreas a partir de 300 m².
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) realiza, até o dia 20 de agosto, o circuito “Mês do Corretor em Ação”, com palestras gratuitas voltadas à atualização profissional da categoria. As atividades ocorrem nos municípios de Vitória, Linhares e Guarapari, com inscrições abertas pelo site da instituição.
A programação teve início nos dias 4, 5 e 6 de agosto, em Guarapari, Linhares e Vitória, abordando os impactos da reforma tributária na precificação e na estrutura de transações do setor imobiliário, em palestra ministrada por Roberto Cunha.
No dia 11 de agosto, Vitória sediou debate sobre taxas, laudêmio e aspectos jurídicos de terrenos de marinha, com Gilmar Custódio e Renato Minassa. Já em Linhares, a palestra de 12 de agosto focou no potencial de valorização de imóveis rurais turísticos, apresentada por Alexandre Majoris.
O ciclo encerra-se em Vitória com dois encontros no auditório do conselho: em 19 de agosto, a editora de Imóveis A Gazeta, Karine Nobre, aborda a aplicação de inteligência artificial no atendimento e na captação de clientes; em 20 de agosto, Samanta Pascoal e Lu Lima conduzem painel sobre comunicação e liderança feminina no setor.