A vez de Cariacica: expansão econômica aquece mercado imobiliário na cidade

A ascensão econômica de Cariacica tem se refletido diretamente no volume de lançamentos no mercado imobiliário local. Dados da Pesquisa de Previsão de Lançamentos Imobiliários para a Grande Vitória, elaborada pelo Sindicato da indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), mostram um crescimento da intenção de lançamentos em relação ao ano passado, com previsão de 488 novas unidades residenciais para este ano.





Impulsionado pela infraestrutura logística e pelas conexões viárias com a BR-101, BR-262 e a Rodovia Leste-Oeste, o município passou a integrar a lista dos 100 maiores PIBs municipais do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





E, mais recentemente, alcançou a marca de R$ 29,61 bilhões em importações, de janeiro a junho deste ano, posicionando-se como a quinta cidade no ranking nacional de importações. Junto à Serra, Vitória e Vila Velha, Cariacica compõe o grupo responsável por mais de 50% de toda a riqueza produzida no Espírito Santo.





A consolidação da cidade como polo de atração de galpões logísticos e empresas de escoamento de cargas gerou demanda por moradia e expansão urbana, atraindo investimentos de construtoras com foco em diferentes perfis de renda.