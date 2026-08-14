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Bairro Santo Antônio

Submetralhadora e 764 buchas de maconha são apreendidas em Cariacica

Dois homens de 18 e 19 anos foram presos enquanto embalavam drogas no local; outros entorpecentes também foram encontrados

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 17:08

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

14 ago 2026 às 17:08
Drogas, armas e outros materiais foram encontrados em casa de Cariacica
Drogas, armas e outros materiais foram encontrados em casa de Cariacica Divulgação/PC

Uma submetralhadora calibre .380, 764 buchas de maconha e 180 pedras de crack foram apreendidas em uma casa de Santo Antônio, em Cariacica, na quarta-feira (12). Segundo a Polícia Civil, dois homens, de 18 e 19 anos, foram encontrados no imóvel enquanto preparavam e embalavam drogas.


De acordo com a corporação, o imóvel era utilizado como depósito de armas, munições e entorpecentes, além de servir como possível abrigo para integrantes de uma organização criminosa. 


Além da submetralhadora e das drogas já fracionadas, foram apreendidos cerca de 1,5 quilo de maconha, distribuído em tabletes e porções, 45 munições calibre .380, dois carregadores com capacidade para 30 munições cada, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar drogas.


Os dois homens foram presos e encaminhados ao sistema prisional. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer como o imóvel era utilizado no armazenamento e na comercialização de drogas e armas.

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