Briga entre clientes de bar termina com homem baleado em Vila Velha

Uma briga entre dois homens em um bar terminou com um deles baleado no bairro Brisamar, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os dois deixaram o estabelecimento após uma discussão, mas um deles voltou armado procurando pelo outro, de 44 anos.
Como a vítima não estava no bar naquele momento, o suspeito teria aguardado o retorno dela para efetuar os disparos, conforme os relatos de testemunhas. Quando os policiais chegaram ao estabelecimento, encontraram o homem baleado. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez e não quis comentar o ocorrido.
Após os disparos, o suspeito fugiu do local e deixou um par de chinelos para trás. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.