Dois homens morrem após moto pegar fogo em acidente em Muniz Freire

Dois homens, de 37 e 41 anos, morreram no acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde de quinta-feira (13), na ES 181, rodovia que liga Muniz Freire a Alegre, no Sul do Espírito Santo. Com o impacto da batida, a moto pegou fogo na pista.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 54 anos, contou que seguia pela rodovia quando se deparou com a motocicleta em uma curva.
De acordo com o relato, o piloto da moto perdeu o controle e invadiu a faixa do caminhão. O motorista afirmou que tentou desviar para o acostamento, mas a motocicleta atingiu a lateral traseira do veículo e começou a pegar fogo. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.
O caminhoneiro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Ibatiba, onde foi ouvido e liberado, segundo a Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia de Muniz Freire.