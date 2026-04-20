Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política

"Quando a população fica suscetível a produto sem registro da Anvisa, ela não tem aquela garantia da tríade básica que é o sustentáculo da agência: o produto é seguro, ou seja, dirime questões de riscos e efeitos adversos, tem qualidade, feito com boas práticas de fabricação e manipulação, e é eficaz, funciona para aquilo que está sendo anunciado", afirma o presidente da Anvisa, Leandro Safatle.





No último dia 6, a Anvisa anunciou que fará cobranças mais rígidas sobre a qualidade do ingrediente farmacêutico importado para farmácias de manipulação.





A proposta deve ser votada no fim de abril e obriga que farmácias usem ingredientes de laboratórios que têm o CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) da Anvisa, ou seja, que receberam algum tipo de inspeção do órgão brasileiro ou de agências parceiras.





A agência ainda pretende reforçar a exigência de que a manipulação só pode ser feita após a apresentação da prescrição de cada paciente. Isso porque fiscalizações da Anvisa já localizaram produção em larga escala para venda em clínicas.





A Polícia Federal investiga irregularidades em farmácias de manipulação. Os agentes apreenderam carros, avião, embalagens e remédios em operação realizada em novembro de 2025. Ainda cumpriram mandados em 12 estados no começo de abril.





Depois da ação da PF, cinco entidades médicas pediram a proibição imediata e total da venda das canetas por farmácias de manipulação devido ao risco sanitário. A Anvisa, porém, afirma que a legislação sanitária permite a produção dos medicamentos em farmácias de manipulação. Diz ainda que está aperfeiçoando regras para garantir a segurança dos produtos.



