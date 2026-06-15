Ex-atacante da Seleção Brasileira e do Corinthians, Jô é preso em Belo Horizonte

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O ex-atacante Jô foi preso em uma boate no bairro Castelo, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (14). Ele tinha um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Segundo o boletim de ocorrência, a prisão foi feita pouco após as 4h. Policiais Militares foram avisados sobre a presença de Jô no local.

O mandado de prisão contra Jô foi expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera. O documento é de janeiro deste ano.

Jô já foi preso em outras oportunidades por dívida de pensão. A mais recente tinha sido em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro. Houve mais uma em 2025 e outras duas vezes em 2024.

A assessoria do atleta argumentou que "é de conhecimento público que o atleta atravessa um momento de severa instabilidade financeira". Na nota é citado que isso "tem impossibilitado o cumprimento integral de suas obrigações nos moldes anteriormente estabelecidos".

"O atleta jamais buscou se esquivar de suas responsabilidades. Neste momento, o foco prioritário de Jô e de sua equipe jurídica é a resolução célere desta questão. Informamos que já existe um diálogo aberto e direto com a genitora de seu filho, com o objetivo de formalizar um acordo condizente com a realidade financeira atual do atleta, garantindo, acima de tudo, o bem-estar e o sustento da criança", diz trecho da nota da assessoria do Jô



Jô teve passagens por Corinthians, Atlético-MG, Manchester City e CSKA Moscou, dentre outros. Ele também vestiu a camisa da seleção brasileira e atuou na Copa do Mundo de 2014.

Nota da assessoria de Jô





"A assessoria do ex-atleta Jô vem a público, diante das recentes notícias veiculadas, esclarecer a situação envolvendo o cumprimento de obrigações alimentares.

É de conhecimento público que o atleta atravessa um momento de severa instabilidade financeira, o que tem impossibilitado o cumprimento integral de suas obrigações nos moldes anteriormente estabelecidos. Importante ressaltar que a inadimplência atual não decorre de qualquer ausência de compromisso ou descaso com seus deveres paternos, mas sim de uma limitação real e momentânea de recursos, que impactou diretamente a gestão de suas finanças.

O atleta jamais buscou se esquivar de suas responsabilidades. Neste momento, o foco prioritário de Jô e de sua equipe jurídica é a resolução célere desta questão. Informamos que já existe um diálogo aberto e direto com a genitora de seu filho, com o objetivo de formalizar um acordo condizente com a realidade financeira atual do atleta, garantindo, acima de tudo, o bem-estar e o sustento da criança.

É importante que tomemos cuidado com as informações que circulam sobre essa situação tão particular, visando preservar a intimidade e a privacidade de todos os envolvidos.

Reforçamos que o atleta está à total disposição do Poder Judiciário para colaborar com o que for necessário para a elucidação dos fatos e a busca por um denominador comum que restabeleça a normalidade da situação.