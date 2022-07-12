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Grávida do ex-Corinthians Jô diz que renunciou pensão: "Humilhação"

Influenciadora Maiára Quiderolly disse que cansou de brigar na Justiça e que não quer mais se desgastar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 18:43

A modelo e influenciadora Maiára Quiderolly e Jô, ex-jogador do Corinthians
A modelo e influenciadora Maiára Quiderolly e Jô, ex-jogador do Corinthians Crédito: Reprodução/Instagram
Grávida de Jô, ex-jogador do Corinthians, Maiára Quiderolly disse ter renunciado a pensão do atleta para o filho que está esperando dele. Segundo o jornal Extra, a modelo e influenciadora afirmou nas redes sociais que cansou de brigar na Justiça e que não quer mais se desgastar com o assunto.
"Não renunciei a pensão porque estou nadando em dinheiro. Renunciei porque a briga na Justiça estava me desgastando demais. Não quero brigar porque não quero ter mais um problema que me desgasta", disse ela.
Grávida de 4 meses de um menino, Maiára disse que estava passando por muita humilhação. "Muita gente acha que renunciei porque não preciso. Muito pelo contrário. Só que estava sendo muito sofrimento, muita tristeza e humilhação. Têm coisas que não têm preço. Ainda mais grávida, que passa tudo para o filho", justifica.
Maiára teve um caso com Jô quando o mesmo estava casado. Após a gravidez vir à tona, a ex-mulher dele, Claudia Silva, pediu a separação e revelou que o jogador já tinha cinco filhos fora do casamento.
“Mais um filho não é surpresa. Não é uma surpresa para mim que apareça outro, como agora estão dizendo. Já são cinco. Sou, inclusive, muito amiga da mãe de um deles.”

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