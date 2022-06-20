Grávida de Jô, modelo reconhece seu erro e diz não ter mais contato com o jogador

Maiára Quiderolly foi amante do jogador Jô, ex-Corinthians Crédito: Instagram/Reprodução

A modelo e influenciadora Maiára Quiderolly revelou em suas redes sociais que não teve mais contato com o jogador Jô, ex-Corinthians, desde que revelou que ele é o pai do filho que espera. Ela ainda disse que reconhece "o próprio erro" de ter se envolvido com um homem casado.

“Não nos falamos mais desde que falei que ele era o pai. Mas se ele se arrepender, quiser ser pai e termos uma relação de amizade para o bem da criança, eu estou totalmente aberta”, afirmou ela, ao responder a perguntas de seguidores em seu perfil nas redes sociais.

Segundo Maiára, ela está esperando um menino, que se chamará João Gabriel. Ela reiterou que não colocará empecilhos na convivência do filho com o jogador, caso ele deseje.

“É hipocrisia da minha parte julgá-lo pelos erros dele, sendo que eu também errei. Deixa no tempo dele. Não consigo acreditar que ele seja uma má pessoa. O tempo é o caminho de tudo, vai dizer como as coisas serão”, acrescentou ela.

“Eu reconheço meu erro para não errar de novo. Temos que aprender que somos seres humanos e vamos errar de diversas formas. Não posso me arrepender de algo que não dá para voltar atrás. Meu filho está vindo e quero ser a melhor pessoa para ele e estar do lado dele", completou.

Jô e a ex-mulher, Claudia Silva Crédito: Reprodução/Instagram