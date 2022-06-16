Mulher de Jô anuncia fim do casamento após descobrir traição; veja vídeo

Jô e a ex-mulher Crédito: Reprodução/Instagram

A história entre o jogador Jô e a gravidez da sua suposta amante ganhou mais um capítulo. Após a coluna Leo Dias anunciar que Maiára Quiderolly, affair do atleta, estava grávida, Cláudia Silva, ex-mulher do atacante, decidiu anunciar o fim do casamento nas redes sociais.

“Eu tentei ser forte enquanto eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude, eu não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, eu estou me sentindo vitoriosa porque eu escrevi uma história linda, eu tenho dois filhos lindos, eu casei, eu fiz tudo certo. Fiz tudo o que uma mulher sonha em fazer e quem perdeu foi ele. Eu não perdi nada. Então, por favor, não falem mais desse assunto comigo”, disse a ex-mulher do atacante.

Cláudia ainda escreveu nos stories dizendo que nunca teve a intenção de encerrar o relacionamento com Jô, mas que diante dessa traição ficou difícil de manter. “Ninguém casa para separar. Venho de um lar tradicional, onde nunca faltou amor e união. Meus pais ficaram juntos “até que a morte os separou” e pensei que comigo não seria diferente (…) Até que a traição desmoronou nossa estrutura e deixou-nos de ser um casal”, escreveu.

Por fim, a ex-mulher do jogador afirmou que vai dar um tempo das redes sociais até conseguir esfriar a cabeça. Segundo ela, o casamento já terminou e a responsabilidade do filho da amante é toda de Jô.

JÔ HAVIA NEGADO

Após sair na mídia que o atacante Jô, ex-Corinthians, engravidou a suposta amante, a influenciadora Maiára Quiderolly, o jogador revelou ao portal UOL que estava indignado com a afirmação publicada pelo jornalista Léo Dias.