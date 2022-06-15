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Relembre as polêmicas matrimoniais envolvendo jogadores de futebol

Atletas foram alvo de polêmicas ao se envolverem em casos extraconjugais. Entre eles, Hulk, Gerard Piquet, Jô e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 16:10

Atletas foram alvo de polêmicas ao se envolverem em casos extraconjugais
Atletas foram alvo de polêmicas ao se envolverem em casos extraconjugais Crédito: Folhapress
O fim de um relacionamento nem sempre é amigável. Em alguns casos, o motivo principal é a infidelidade por parte de um dos lados da relação. E, ao longo dos anos, jogadores de futebol se envolveram em polêmicas no campo amoroso. Até mesmo a dona do hit “Hips Don’t Lie”, Shakira, está na lista das esposas traídas.
Para relembrar os casos mais famosos de traições envolvendo jogadores, “HZ” separou 6 “tretas” que deram o que falar.

GERARD PIQUÉ

O casamento da cantora Shakira com o jogador espanhol, Gerard Piqué, chegou ao fim após a artista descobrir uma traição do marido. Segundo o site espanhol "El Periódico", o jogador voltou a morar sozinho desde maio, em um antigo apartamento em Barcelona. De acordo com a publicação Shakira estaria ciente da traição, por isso, decidiu dar um ponto final no relacionamento de 11 anos.
Piqué e Shakira
Piqué e Shakira Crédito: Reprodução @3gerardpique

ANTONY

O jogador da Seleção Brasileira e do Ajax da Holanda, Antony, estaria vivendo um caso extraconjugal com a DJ Gabi Cavallin. De acordo com a coluna Leo Dias, do Metrópoles, a mulher do atacante, Rosilenny, descobriu recentemente a traição do marido e decidiu terminar o relacionamento.
O jogador Antony da Seleção estaria vivendo um affair com a DJ Gabi Cavallin
O jogador Antony da Seleção estaria vivendo um affair com a DJ Gabi Cavallin Crédito: Montagem/Instagram

HULK

Essa é uma polêmica de família. Após o jogador Hulk terminar o casamento de 12 anos com Iran ngelo, com quem teve três filhos, ele assumiu um romance com a sobrinha da ex-mulher, Camila Angelo. Na época, não só os fãs do jogador ficaram surpresos com a mudança de relacionamento, mas a família da ex-esposa também ficou em choque com Hulk.
Hulk e a esposa Camila Ângelo.
Hulk e a esposa Camila Ângelo. Crédito: Reprodução/Instagram/@hulkparaiba

SHEIK

Em 2014, o jogador Emerson Sheik manteve um relacionamento com a atriz Antônia Fontenelle e com a musa Nicole Bahls ao mesmo tempo. As duas chegaram a discutir publicamente em programas de TV na época. Logo depois, o jogador confirmou o “triângulo” amoroso.
Emerson Sheik manteve um relacionamento com a atriz Antônia Fontenelle e com a musa Nicole Bahls
Emerson Sheik manteve um relacionamento com a atriz Antônia Fontenelle e com a musa Nicole Bahls Crédito: Reprodução/Montagem/Instagram

RONALDO

É quase impossível não lembrar do caso do jogador Ronaldo Fenômeno. Em 2008, o jogador foi visto em um motel no Rio de Janeiro com três travestis. Na época, ele era noivo de Bia Antony. Outro caso envolvendo traição foi durante o relacionamento com a modelo Daniella Cicarelli, com quem foi casado por menos de 3 meses.
Ronaldo Fenômeno e a modelo Daniella Cicarelli
Ronaldo Fenômeno e a modelo Daniella Cicarelli Crédito: Montagem/Folhapress

Em 2021, o jogador Jô foi flagrado em uma festa na região de Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Na ocasião, o atacante ficou incomunicável por três dias e levantou rumores de que estaria traindo a esposa. Nos stories, o atleta assumiu que errou. “Eu, Jô, errei com minha família mais uma vez”, disse.

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