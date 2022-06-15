Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Shakira contrata detetives para descobrir traição de Piqué

Segundo imprensa espanhola, investigadores entregaram provas de ex-marido com uma mulher
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 08:37

Piqué e Shakira
Piqué e Shakira Crédito: Reprodução @3gerardpique
O fim do casamento de Shakira, 45, e Gerard Piqué, 35, ainda é um dos assuntos preferidos da imprensa espanhola uma semana depois do anúncio da separação. Nesta terça-feira (14), o programa 'El Gordo y la Flaca', do canal Univisión, revelou que a cantora colombiana contratou uma agência de detetives para descobrir se o jogador de futebol tinha um caso extraconjugal e foi assim que ela conseguiu descobrir a infidelidade de Piqué.
Ainda de acordo com a reportagem, Shakira recebeu dos detetives um material com fotos comprometedoras do até então marido com outra mulher. As provas serviram para a cantora pedir a separação do jogador e foram também compradas a peso de ouro. Ela pagou caro para que as imagens nunca fossem vendidas ou publicadas em qualquer veículo de comunicação.
A desconfiança de traição por parte de Shakira teria começado após as saídas noturnas constantes do jogador. Piqué e Shakira confirmaram a separação no fim de maio. Dias antes, o podcast "Mamarazzis", do jornal espanhol "El Periodico" havia revelado a traição do zagueiro Barcelona. Já o programa "Socialité", da emissora Telecinco, afirmou que Pique vive um affair com uma garçonete da boate "La Travessia", muito frequentada pelo elenco da equipe catalã.
As últimas publicações do casal juntos são de março. Um mês antes, Shakira chegou a publicar uma imagem ao lado do marido para comemorar o Dia de São Valentim, quando é celebrado o Dia dos Namorados (14 de fevereiro) em alguns países. Ela também comemorou quando o marido alcançou a marca de 600 jogos pelo Barcelona (15 de março). O casal tem dois filhos, Milan, de 9 anos e Sasha, de 7.
Em abril, Shakira lançou o single "Te Felicito", uma parceria com Rauw Alejandro. A letra fala de alguém que foi quebrada em pedaços após perceber que a pessoa com quem estava é falsa. "Parabéns por atuar tão bem", diz a letra, que agora alguns fãs da cantora consideram ser uma indireta para o jogador. Eles estavam juntos desde 2011.

Veja Também

Jennifer Lopez diz que dividir palco do Super Bowl com Shakira foi 'pior ideia'

Shakira e Gerard Piqué anunciam separação após 12 anos de relação

Após rumores de traição de Piqué, Shakira é internada, diz revista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados