Após rumores de traição de Piqué, Shakira é internada, diz revista

A cantora Shakira teria sido internada após ataque de pânico e ansiedade sofrido no último sábado (28). Segundo a revista espanhola Hola, a artista colombiana foi levada ao hospital Tekno, em Barcelona, na Espanha, mesma clínica em que deu à luz Sasha e Milan, seus filhos com Gerard Piqué, craque do Barça.
Fotografias exclusivas divulgadas pela publicação mostram uma ambulância, em frente a casa da artista, na capital catalã, uma mulher que seria sua a mãe, Nidia del Carmen Ripoll Torrad, além de Piqué.
Fontes relataram que Shakira estava muito nervosa, aos prantos, assim como sua mãe, que presenciou toda a cena. Piqué também estava por perto e com aparência abatida. Os profissionais que socorreram a artista perguntaram se ela precisava de ajuda psicológica, tendo um “sim” como resposta eles a levaram ao hospital.
Neste sábado, Shakira usou as redes sociais para falar sobre o caso de uma ambulância que teria sido vista em sua residência. A cantora explicou no poste que "as fotos foram tiradas no dia 28, quando meu pai, infelizmente, sofreu uma queda. Nesse dia, eu o acompanhei na ambulância até o hospital, onde ele se encontra em recuperação".