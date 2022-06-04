Shakira e Gerard Piqué anunciam separação após 12 anos de relação

Piqué e Shakira se separam após 12 anos de relação Crédito: Reprodução @3gerardpique

Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação após 12 anos de relação. Segundo o jornal El País, a cantora de 45 anos e o jogador do Barcelona, de 35, emitiram um curto comunicado, em conjunto, no qual pedem “respeito à privacidade”.

"Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Agradecemos a compreensão". Eles são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

RUMORES

De acordo com a publicação, o capitão do Barcelona e a cantora passam por uma crise no casamento. O portal espanhol afirma ainda que o jogador voltou a morar sozinho desde maio, em um antigo apartamento em Barcelona. Ainda segundo a publicação, Shakria estaria ciente da traição, por isso, decidiu se separar.

Além da separação, de acordo com as informações do site, Piqué estaria tendo uma rotina de solteiro pela cidade e frequentando boates na capital catalã. O site afirma também que o jogador foi visto acompanhado de outras mulheres.