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Emitiram comunicado

Shakira e Gerard Piqué anunciam separação após 12 anos de relação

Segundo o jornal El País, a cantora colombiana e o jogador do Barcelona emitiram um comunicado em que pedem 'respeito à privacidade'.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 11:29

Piqué e Shakira
Piqué e Shakira se separam após 12 anos de relação Crédito: Reprodução @3gerardpique
Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação após 12 anos de relação. Segundo o jornal El País, a cantora de 45 anos e o jogador do Barcelona, de 35, emitiram um curto comunicado, em conjunto, no qual pedem “respeito à privacidade”.
"Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Agradecemos a compreensão". Eles são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

RUMORES

Nas últimas semanas, as informações que apontavam para um distanciamento do casal eram constantes. No início da semana o site espanhol "El Periódico" noticiou que o casal iria se separar após a cantora colombiana descobrir uma traição por parte do jogador do Barcelona.
De acordo com a publicação, o capitão do Barcelona e a cantora passam por uma crise no casamento. O portal espanhol afirma ainda que o jogador voltou a morar sozinho desde maio, em um antigo apartamento em Barcelona. Ainda segundo a publicação, Shakria estaria ciente da traição, por isso, decidiu se separar.
Além da separação, de acordo com as informações do site, Piqué estaria tendo uma rotina de solteiro pela cidade e frequentando boates na capital catalã. O site afirma também que o jogador foi visto acompanhado de outras mulheres.
Shakira e Piqué se conheceram pouco antes da Copa do Mundo realizada na África do Sul de 2010, onde ela cantou e na qual ele foi uma das estrelas que levaram a Espanha a conquistar o título e se tornar campeã mundial. 

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