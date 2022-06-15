Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

"Indignado", diz Jô sobre boato de gravidez da suposta amante

"Não tem nenhum cabimento isso. Essas pessoas estão querendo se aproveitar da situação", disse o jogador ao portal UOL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 11:06

Jô e a suposta amante Maiára Quiderolly, que estaria grávida do jogador
Jô e a suposta amante Maiára Quiderolly, que estaria grávida do jogador Crédito: Reprodução/ Instagram
Após sair na mídia que o atacante Jô, ex-Corinthians, engravidou a suposta amante, a influenciadora Maiára Quiderolly, o jogador revelou ao portal UOL que está indignado com a afirmação publicada pelo jornalista Léo Dias.
"Estou indignado! Não tem nenhum cabimento isso. Essas pessoas estão querendo se aproveitar da situação que aconteceu na semana passada para se promover. Não tem nenhum fundo de verdade nisso que está sendo veiculado", disse Jô, em comunicado enviado pela assessoria do atleta ao UOL Esporte.
A influenciadora também se manifestou nas redes sociais sobre o episódio. Em uma série de posts no Instagram, Maiára desmentiu o rumor de que seu filho seria fruto de um relacionamento com o jogador. Segundo ela, “isso tudo é uma absurda mentira”. Em seguida, escreveu que estava “passando mal” com a com a dimensão que o caso tomou'.
"Gente, isso tudo é uma absurda mentira! Mais tarde venho esclarecer tudo para vocês. Estou passando mal com tudo isso acontecendo, então não consigo falar agora", escreveu Maiára. Mais tarde, a influenciadora publicou uma série de vídeos falando sobre o caso.
"Vim falar sobre essa fofocaiada que está rolando com meu nome, com o nome do meu filho que ainda nem nasceu. Não tem nada a ver, não tem nexo nenhum o Jô ser o pai do meu filho. Não é porque eu não respondi o Leo [Dias], quando ele veio falar comigo, que eu confirmei alguma coisa", começou Maiára.
"Não respondi porque não queria fofoca, não queria que eu falasse alguma coisa de errado e, sei lá, interpretassem de alguma maneira, então preferi não responder. Isso não tem fundamento. Só que não foi o que aconteceu, repercutiu e ele postou mesmo eu não tendo confirmado, mesmo sem eu ter dito qualquer palavra para ele", revelou.
"Tudo não passa de boatos e fofocas. Quando eu vier aqui e quiser falar quem é o pai do meu filho, vocês vão saber. Caso contrário, esquece. Eu preferi assim, não falar quem é o pai do meu filho, ele também preferiu e seguiremos assim. E acabou", finalizou Maiára.

Veja Também

Após ser demitido do Corinthians, Jô descobre que engravidou amante

Capixaba Carla Bruno coreografa novo hit de Tierry, "Tu Quer"

Henrique, da dupla com Juliano, deixa arma em quarto de hotel no interior de SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Famosos gravidez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados