"Indignado", diz Jô sobre boato de gravidez da suposta amante

Jô e a suposta amante Maiára Quiderolly, que estaria grávida do jogador Crédito: Reprodução/ Instagram

"Estou indignado! Não tem nenhum cabimento isso. Essas pessoas estão querendo se aproveitar da situação que aconteceu na semana passada para se promover. Não tem nenhum fundo de verdade nisso que está sendo veiculado", disse Jô, em comunicado enviado pela assessoria do atleta ao UOL Esporte.

A influenciadora também se manifestou nas redes sociais sobre o episódio. Em uma série de posts no Instagram, Maiára desmentiu o rumor de que seu filho seria fruto de um relacionamento com o jogador. Segundo ela, “isso tudo é uma absurda mentira”. Em seguida, escreveu que estava “passando mal” com a com a dimensão que o caso tomou'.

"Gente, isso tudo é uma absurda mentira! Mais tarde venho esclarecer tudo para vocês. Estou passando mal com tudo isso acontecendo, então não consigo falar agora", escreveu Maiára. Mais tarde, a influenciadora publicou uma série de vídeos falando sobre o caso.

"Vim falar sobre essa fofocaiada que está rolando com meu nome, com o nome do meu filho que ainda nem nasceu. Não tem nada a ver, não tem nexo nenhum o Jô ser o pai do meu filho. Não é porque eu não respondi o Leo [Dias], quando ele veio falar comigo, que eu confirmei alguma coisa", começou Maiára.

"Não respondi porque não queria fofoca, não queria que eu falasse alguma coisa de errado e, sei lá, interpretassem de alguma maneira, então preferi não responder. Isso não tem fundamento. Só que não foi o que aconteceu, repercutiu e ele postou mesmo eu não tendo confirmado, mesmo sem eu ter dito qualquer palavra para ele", revelou.