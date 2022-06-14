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Polêmica!

Henrique, da dupla com Juliano, deixa arma em quarto de hotel no interior de SP

Assessoria do artista ressalta que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada. Além disso, informam que Henrique e Juliano são competidores de modalidades de tiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 13:33

Henrique, da dupla com Juliano, esqueceu uma arma em um hotel no interior de São Paulo
Henrique, da dupla com Juliano, esqueceu uma arma em um hotel no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
Com o debate sobre porte de armas no Brasil a todo vapor, Henrique, da dupla com Juliano, acabou se envolvendo em uma polêmica nesta segunda-feira (13). De acordo com o jornal Folha de S Paulo, o sertanejo deixou uma arma, com outros pertences, no quarto do hotel em que estava hospedado, em Americana, interior de São Paulo. 
A dupla havia se apresentado na 34ª Festa do Peão da cidade na sexta-feira (10) e o objeto foi encontrado por funcionários do estabelecimento no sábado (11).  
Procurada para falar sobre o assunto, a assessoria dos artistas respondeu que ele tinha planos de retornar ao hotel depois de fazer um show em Pedro Leopoldo (MG), mas, devido a um compromisso pessoal, teve que mudar de rota. Com isso, segundo a assessoria, o cantor pediu para um policial retirar a arma do hotel, para evitar extravio ou algum acidente. O objeto foi entregue a Henrique lacrado e com o devido cuidado.

OUTRA VERSÃO

Uma outra versão da história, porém, andou circulando pelos portais de notícias. Conforme reportagem do UOL, os funcionários do hotel teriam sido contatados por um tenente-coronel de Goiás, que faz segurança para a dupla, que afirmou ter esquecido a arma.
A equipe do estabelecimento, então, acionou a polícia, que apreendeu a pistola. A assessoria, porém, nega que o objeto tenha sido apreendido.
A assessoria também ressalta que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada. Além disso, informam que Henrique e Juliano são competidores de modalidades de tiro e fazem questão de divulgar o esporte.
Para explicar o assunto, na tentativa de afastar qualquer tipo de polêmica, a assessoria dos cantores soltou uma nota oficial, confira na íntegra:
"Esclarecemos que Henrique não teve sua arma apreendida, como divulgado. O cantor seguiu para o show de Pedro Leopoldo/MG, com programação de voltar para Americana/SP devido a um compromisso pessoal. Por este motivo a arma ficou em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que estava hospedado. Com a mudança de planos, Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel através de sua equipe sobre a arma em seu quarto e, pediu para um policial retirá-la. Assim, estaria sob os cuidados de um agente de segurança e não de uma pessoa sem capacidade técnica para porta-la, evitando extravio", informa, sem detalhar se a arma estava carregada.
O comunicado afirma ainda que havia alguém da equipe hospedada no hotel, sem citar nomes. "Vale lembrar que um membro de sua equipe ainda estava hospedado. Mesmo assim, o cantor preferiu que a arma fosse retirada por uma pessoa capacitada. Henrique também é competidor em algumas modalidades de tiro. Portanto, sempre que possível, dedica um tempo para treinar em locais adequados. Inclusive, no próximo domingo, 19 de junho, ocorrerá a etapa estadual em que irá competir. Ressaltamos que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada. Tanto Henrique como Juliano fazem questão de divulgar o esporte e o equipamento da maneira correta. Eles seguem pontuando, treinando e disputando assiduamente. 1º , 2º 3º e 5º em etapas e modalidades diferentes, são alguns dos resultados obtidos", conclui.

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