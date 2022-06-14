Henrique, da dupla com Juliano, deixa arma em quarto de hotel no interior de SP

Henrique, da dupla com Juliano, esqueceu uma arma em um hotel no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Com o debate sobre porte de armas no Brasil a todo vapor, Henrique, da dupla com Juliano, acabou se envolvendo em uma polêmica nesta segunda-feira (13). De acordo com o jornal Folha de S Paulo, o sertanejo deixou uma arma, com outros pertences, no quarto do hotel em que estava hospedado, em Americana, interior de São Paulo.

A dupla havia se apresentado na 34ª Festa do Peão da cidade na sexta-feira (10) e o objeto foi encontrado por funcionários do estabelecimento no sábado (11).

Procurada para falar sobre o assunto, a assessoria dos artistas respondeu que ele tinha planos de retornar ao hotel depois de fazer um show em Pedro Leopoldo (MG), mas, devido a um compromisso pessoal, teve que mudar de rota. Com isso, segundo a assessoria, o cantor pediu para um policial retirar a arma do hotel, para evitar extravio ou algum acidente. O objeto foi entregue a Henrique lacrado e com o devido cuidado.

OUTRA VERSÃO

Uma outra versão da história, porém, andou circulando pelos portais de notícias. Conforme reportagem do UOL, os funcionários do hotel teriam sido contatados por um tenente-coronel de Goiás, que faz segurança para a dupla, que afirmou ter esquecido a arma.

A equipe do estabelecimento, então, acionou a polícia, que apreendeu a pistola. A assessoria, porém, nega que o objeto tenha sido apreendido.

A assessoria também ressalta que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada. Além disso, informam que Henrique e Juliano são competidores de modalidades de tiro e fazem questão de divulgar o esporte.

Para explicar o assunto, na tentativa de afastar qualquer tipo de polêmica, a assessoria dos cantores soltou uma nota oficial, confira na íntegra:

"Esclarecemos que Henrique não teve sua arma apreendida, como divulgado. O cantor seguiu para o show de Pedro Leopoldo/MG, com programação de voltar para Americana/SP devido a um compromisso pessoal. Por este motivo a arma ficou em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que estava hospedado. Com a mudança de planos, Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel através de sua equipe sobre a arma em seu quarto e, pediu para um policial retirá-la. Assim, estaria sob os cuidados de um agente de segurança e não de uma pessoa sem capacidade técnica para porta-la, evitando extravio", informa, sem detalhar se a arma estava carregada.