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Minas Gerais

Cantor sertanejo Piettro Dias, esposa e filho morrem em acidente de carro

Piettro conduzia uma Saveiro, de cor preta e, ao desviar de um buraco, bateu de frente com uma carreta na BR 364, em Minas. A esposa do cantor e o filho foram socorridos com vida, mas não resistiram aos ferimentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 17:08

O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, sua esposa Taiane Silva, de 30 anos, e o filho Pedro Henrique, de 6 anos, morreram neste sábado (28) à noite em um acidente de carro no km 6 da BR 364 entre Planura e Frutal, em Minas Gerais.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de MG, os Bombeiros de Frutal estiveram no endereço às 21h33 e constataram um grave acidente entre veículo de passeio e carreta. Os militares identificaram um homem de 29 anos, motorista, preso às ferragens já sem vida.
Morte
O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, sua esposa Taiane Silva, de 30 anos, e o filho Pedro Henrique, de 6 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Segundo informações da Tribuna Popular, Piettro conduzia uma Saveiro, de cor preta e, ao desviar de um buraco, bateu de frente com a carreta. A esposa do cantor e o filho foram socorridos com vida para a Unidade Mista de Saúde de Planura, mas não resistiram aos ferimentos.
Em entrevista ao jornalista Samir Alouan, da 97 FM Frutal, o cabo Alexandre, da PM de Planura, que atuou no resgate, disse que a criança estava no colo da mãe, e não na cadeirinha. O policial militar fez um alerta.
"Muitas vezes nas blitz somos taxados de enjoados quando cobramos o uso do cinto e da cadeirinha, mas se tivessem usando talvez a fatalidade teria sido amenizada. Criança no colo se torna uma espécie de airbag, pois com a força do impacto ela fatalmente vai ser esmagada pelo peso do adulto e pela força do veículo", explicou o cabo.
Os corpos do cantor, da esposa e do filho serão velados neste domingo (29) no Velório Municipal de Frutal. A família será enterrada hoje, às 19h, no Cemitério Municipal de Frutal.
Natural de Frutal (MG), o cantor costumava fazer shows em eventos, bares e restaurantes da região. O Sindicato Rural de Frutal, responsável pela realização da Expo Frutal, divulgou uma nota de pesar pela morte. Piettro se apresentava anualmente no evento.

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