Cantor sertanejo Piettro Dias, esposa e filho morrem em acidente de carro

O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, sua esposa Taiane Silva, de 30 anos, e o filho Pedro Henrique, de 6 anos, morreram neste sábado (28) à noite em um acidente de carro no km 6 da BR 364 entre Planura e Frutal, em Minas Gerais.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de MG, os Bombeiros de Frutal estiveram no endereço às 21h33 e constataram um grave acidente entre veículo de passeio e carreta. Os militares identificaram um homem de 29 anos, motorista, preso às ferragens já sem vida.
Segundo informações da Tribuna Popular, Piettro conduzia uma Saveiro, de cor preta e, ao desviar de um buraco, bateu de frente com a carreta. A esposa do cantor e o filho foram socorridos com vida para a Unidade Mista de Saúde de Planura, mas não resistiram aos ferimentos.
Em entrevista ao jornalista Samir Alouan, da 97 FM Frutal, o cabo Alexandre, da PM de Planura, que atuou no resgate, disse que a criança estava no colo da mãe, e não na cadeirinha. O policial militar fez um alerta.
"Muitas vezes nas blitz somos taxados de enjoados quando cobramos o uso do cinto e da cadeirinha, mas se tivessem usando talvez a fatalidade teria sido amenizada. Criança no colo se torna uma espécie de airbag, pois com a força do impacto ela fatalmente vai ser esmagada pelo peso do adulto e pela força do veículo", explicou o cabo.
Os corpos do cantor, da esposa e do filho serão velados neste domingo (29) no Velório Municipal de Frutal. A família será enterrada hoje, às 19h, no Cemitério Municipal de Frutal.
Natural de Frutal (MG), o cantor costumava fazer shows em eventos, bares e restaurantes da região. O Sindicato Rural de Frutal, responsável pela realização da Expo Frutal, divulgou uma nota de pesar pela morte. Piettro se apresentava anualmente no evento.