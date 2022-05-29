Cantor sertanejo Piettro Dias, esposa e filho morrem em acidente de carro

O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, sua esposa Taiane Silva, de 30 anos, e o filho Pedro Henrique, de 6 anos, morreram neste sábado (28) à noite em um acidente de carro no km 6 da BR 364 entre Planura e Frutal, em Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de MG, os Bombeiros de Frutal estiveram no endereço às 21h33 e constataram um grave acidente entre veículo de passeio e carreta. Os militares identificaram um homem de 29 anos, motorista, preso às ferragens já sem vida.

O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, sua esposa Taiane Silva, de 30 anos, e o filho Pedro Henrique, de 6 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Segundo informações da Tribuna Popular, Piettro conduzia uma Saveiro, de cor preta e, ao desviar de um buraco, bateu de frente com a carreta. A esposa do cantor e o filho foram socorridos com vida para a Unidade Mista de Saúde de Planura, mas não resistiram aos ferimentos.

Em entrevista ao jornalista Samir Alouan, da 97 FM Frutal, o cabo Alexandre, da PM de Planura, que atuou no resgate, disse que a criança estava no colo da mãe, e não na cadeirinha. O policial militar fez um alerta.

"Muitas vezes nas blitz somos taxados de enjoados quando cobramos o uso do cinto e da cadeirinha, mas se tivessem usando talvez a fatalidade teria sido amenizada. Criança no colo se torna uma espécie de airbag, pois com a força do impacto ela fatalmente vai ser esmagada pelo peso do adulto e pela força do veículo", explicou o cabo.

Os corpos do cantor, da esposa e do filho serão velados neste domingo (29) no Velório Municipal de Frutal. A família será enterrada hoje, às 19h, no Cemitério Municipal de Frutal.