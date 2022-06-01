Memes de Gusttavo Lima e 'CPI dos sertanejos' bombam com suposta farra de cachês

O cantor Gusttavo Lima Crédito: Photo Premium/Folhapress

As críticas do cantor Zé Neto a Anitta, sua tatuagem íntima e ao uso da Lei Rouanet acabaram chamando atenção para o uso de verbas públicas em shows de sertanejos, em especial, de Gusttavo Lima, que chegou a ter um evento de R$ 1,2 milhão cancelado em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais.

Não foi para menos -o dinheiro foi desviado ilegalmente de um fundo para a saúde e a educação. E enquanto o Ministério Público de diversos estados investiga possíveis irregularidades nas contratações com o dinheiro público, as redes sociais também já têm o seu próprio projeto -a "CPI dos sertanejos".

Enquanto a hashtag sobe nas paradas das redes, rendendo memes e charges que comentam com humor o assunto, vale notar que ainda não existe uma Comissão Parlamentar de Inquérito formal, a conhecida investigação conduzida pelo poder Legislativo.

Ainda assim, alguns sertanejos que se identificam com os ataques que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, frequentemente faz à Lei de Incentivo à Cultura, mostraram receber, sem licitação, muitas vezes mais em um show do que o limite atual da Rouanet, que define R$ 3.000 para o cachê de artistas.

A polêmica culminou na noite da última segunda-feira em uma live em que Gusttavo Lima chorou e disse estar disposto a "largar a toalha" após ser vítima dessa perseguição. Autor do estopim da polêmica, Zé Neto, da dupla com Cristiano, comentou ao vivo, tentando interromper o colega. "Cara, quem tem que dar satisfação sou eu", tentou. "Joga pra mim, irmão, não tem nada haver [sic] com você."

Gustavo Lima chorando as pitanga na live, e o Zé Neto tá como nos comentários do chat? Hahahahahahahahaha



Se os bovinos tão tristes nós tamo felizões! 🐮🥀😂😂😂😂#CPIdosSertanejos pic.twitter.com/vOfS1VIxbX — Denunciando Bovinos 🐮 (@denunciabovinos) May 31, 2022

"Cuidado com as palavras", alertou Zé Neto, por fim.

As brincadeiras se estenderam até a atriz e roteirista Maria Bopp, que publicou um vídeo imitando uma conversa imaginária em que um sertanejo agenda um show pago com verba pública indevida. "Eu queria falar com você sobre o pagamento, porque eu não recebo cachê através da Lei Rouanet. É contra meus princípios, eu sou cidadã de bem", diz. "Desvio de verba pública? Ah, não! Eu topo! Educação e saúde? Que combo mara!"

sertanejos da pátria marcando shows pic.twitter.com/XPiov3Dvqd — maria bopp (@mariabopp) May 30, 2022

Além do vídeo, Bopp postou também uma montagem em que ironiza a posição de Lima em dispensar a Lei Rouanet e, ao mesmo tempo, por trás dessa posição, cobrar muito dinheiro de prefeituras.

Outros preferiram destacar o fato de Anitta ter desencadeado toda essa série de descobertas polêmicas a partir do conflito com Zé Neto sobre a já célebre tatuagem "no tororó". Um perfil fez uma dublagem a partir da entrevista da cantora no talk show de Jimmy Fallon. O ator pergunta como ela conseguiu desencadear uma "CPI que está fazendo os agroboys chorarem" a partir da tatuagem íntima. "Não precisei mover uma palha."

A montagem lembra ainda a ocasião em que Zé Neto também chamou atenção nas redes ao aparecer de sunga numa foto --que acabou sendo derrubada pela rede por ser considerada conteúdo impróprio.

Anitta do multiverso se pronuncia sobre CPI do sertanejo, tatuagem no tororó e lei Ruianey https://t.co/zWTfISrMPT pic.twitter.com/MfDrZU9Ill — @gutotvreal (@ogutotv) May 31, 2022

Outra imagem propõe que a mansão de Gusttavo Lima em Goiânia se transforme no "Centro Cultural Tororó da Anitta" quando a "CPI dos sertanejos" terminar.

Na mistura de referências, outro brincou com o multiverso dos filmes da Marvel para dizer que em apenas em uma das realidades possíveis a tatuagem de Anitta faria Lima chorar e "ser tratado como ladrão".

Tony Stark tatuando o cu da Anitta com tinta de nanotecnologia e com isso dando início à Iniciativa #CPIdosSertanejos.

Essa versão dos Illuminatis dá de 7x1 naquela vista em Multiverso da Loucura. pic.twitter.com/J6dJQyNLqc — Jean Gabriel Álamo ☭ 20 livros e contos publicados (@jga_oficial) May 31, 2022