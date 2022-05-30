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Polêmica

Gusttavo Lima estará em festa de R$ 2 mi paga com emenda de André Janones

Festa de R$ 2 milhões vem de 'cheque em branco' destinado a Ituiutaba (MG) pelo presidenciável André Janones
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 15:41

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima Crédito: Instagram/@gusttavolima
O artista Gusttavo Lima e outros cantores sertanejos devem participar de uma festa bancada pelo deputado André Janones (Avante-MG), pré-candidato à Presidência, com R$ 1,9 milhão em recursos de uma emenda "cheque em branco", em Ituiutaba, Minas Gerais, revelou reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.
Esse apelido vale para transferências do tipo especial, que são enviadas direto ao município, podem não ter destinação específica e, portanto, é difícil acompanhar o gasto público. Cada parlamentar tem uma cota fixa para apresentar em emendas individuais impositivas --isto é, que o governo é obrigado a pagar.
O evento, chamado Expopec, está previsto para ocorrer entre os dias 15 e 25 de setembro, uma semana antes da eleição presidencial em outubro. O evento teria ainda apresentações dos sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius e da gospel Fernanda Brum.
Contatado pela reportagem, Gusttavo Lima não comentou o caso até a publicação desta reportagem.
Anteriormente, por meio de uma nota, assessores de Lima já disseram que o músico "não pactua com ilegalidades" e que não é seu papel "fiscalizar as contas públicas".
Enquanto isso, o Ministério Público de Minas Gerais está fazendo uma apuração preliminar para verificar se houve irregularidades na contratação do artista para um show cancelado em Conceição do Mato Dentro. O Ministério Público do Rio de Janeiro também abriu um inquérito para apurar se houve irregularidades na contratação do sertanejo para um show em Magé, a 100 quilômetros da capital fluminense, por R$ 1 milhão.
Ituiutaba, além de ser a cidade natal de Janones, tem Leandra Guedes (Avante) como prefeita --ela foi assessora de Janones na Câmera, e é investigada pelo Ministério Público Federal junto com o deputado por suspeita de rachadinha no gabinete. O caso é tratado em sigilo, e a denúncia foi feita em janeiro por um ex-assessor de Janones.
Na última pesquisa Datafolha, Janones apareceu com 2% de intenções de voto para a presidência, o mesmo que Simone Tebet (MDB).
O montante total da emenda é de R$ 7 milhões e, tirando a parte destinada ao evento, o restante seria destinado a investimentos em saúde e educação. A verba foi empenhada pela União em 17 de maio, e deve entrar nos cofres de Ituiutaba até julho.
No ano passado, Janones usou desse mesmo dispositivo para enviar também R$ 7 milhões ao município, que gerou agradecimentos nas redes sociais.
Gusttavo Lima é um dos cantores que está no centro das discussões sobre o pagamento de cachês com dinheiro público desde que Zé Neto, da dupla com Cristiano, disse que não dependia da Lei Rouanet e que não precisava fazer uma "tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou mal", em referência à tatuagem íntima da cantora.
Desde então, foi revelado que Lima receberia R$ 1,2 milhão de um cachê ilegal, desviado da Compensação Financeira pela Exploração Mineral, a CFEM, destinada a investimentos em infraestrutura, ambiente, saúde e educação, para um show em Conceição do Mato Dentro, também em Minas Gerais.
O show foi cancelado e, no último domingo, a prefeitura da cidade afirmou que Gusttavo Lima não recebeu nem vai receber pagamento por um show cancelado. No entanto, de acordo com o contrato do artista com o município, a empresa do cantor teria direito a ficar com R$ 600 mil do montante, que inclusive já teria sido pago.

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