Gusttavo Lima tem show milionário com verba ilegal cancelado em cidade mineira

Um show de cachê milionário do cantor Gusttavo Lima foi cancelado na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, anunciou o prefeito, José Fernando Aparecido de Oliveira, em vídeo nas redes sociais no sábado (28).

O cachê de R$ 1,2 milhão foi motivo de polêmica nesta semana após ser revelado que o dinheiro partia de uma verba destinada a saúde e educação. No caso, o dinheiro sairia da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem).

A prefeitura também cancelou os shows de Bruno e Marrone, que receberiam R$ 520 mil. Os artistas se apresentariam no município, como parte da programação da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos.

O cantor Gusttavo Lima em apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo, em 2018 Crédito: Photo Premium/Folhapress

Entretanto, vale notar que a cidade de 17 mil habitantes deve seguir com os shows de outros cantores sertanejos para a festa - ainda com a verba indevida. Dentre eles estão Israel e Rodolffo, contratados por R$ 310 mil, Di Paullo e Paulino (R$ 120 mil), João Carreiro (R$ 100 mil) e Thiago Jhonathan (R$ 90 mil).

No vídeo, o prefeito cita o adiamento e afirma que a festa na cidade foi envolvida "numa guerra político-partidária" que não teria nada a ver com a celebração. Cita ainda que, por ela, já passaram nomes como Zezé Di Camargo e Luciano, Maiara e Maraísa e César Menotti & Fabiano.

"Infelizmente nós vamos ter que adiar a vinda do 'embaixador'", disse, se referindo a Gusttavo Lima, "e também do Bruno e Marrone, por questões eleitorais que tentaram envolver Conceição do Mato Dentro, a cidade e minha honra pessoal".