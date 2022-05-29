Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Gusttavo Lima tem show milionário com verba ilegal cancelado em cidade mineira
Dinheiro público

Gusttavo Lima tem show milionário com verba ilegal cancelado em cidade mineira

O cachê de R$ 1,2 milhão foi motivo de polêmica nesta semana após ser revelado que o dinheiro partia de uma verba destinada a saúde e educação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 15:47

Um show de cachê milionário do cantor Gusttavo Lima foi cancelado na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, anunciou o prefeito, José Fernando Aparecido de Oliveira, em vídeo nas redes sociais no sábado (28).
O cachê de R$ 1,2 milhão foi motivo de polêmica nesta semana após ser revelado que o dinheiro partia de uma verba destinada a saúde e educação. No caso, o dinheiro sairia da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem).
A prefeitura também cancelou os shows de Bruno e Marrone, que receberiam R$ 520 mil. Os artistas se apresentariam no município, como parte da programação da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos.
O cantor Gusttavo Lima em apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo, em 2018
O cantor Gusttavo Lima em apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo, em 2018 Crédito: Photo Premium/Folhapress
Entretanto, vale notar que a cidade de 17 mil habitantes deve seguir com os shows de outros cantores sertanejos para a festa - ainda com a verba indevida. Dentre eles estão Israel e Rodolffo, contratados por R$ 310 mil, Di Paullo e Paulino (R$ 120 mil), João Carreiro (R$ 100 mil) e Thiago Jhonathan (R$ 90 mil).
No vídeo, o prefeito cita o adiamento e afirma que a festa na cidade foi envolvida "numa guerra político-partidária" que não teria nada a ver com a celebração. Cita ainda que, por ela, já passaram nomes como Zezé Di Camargo e Luciano, Maiara e Maraísa e César Menotti & Fabiano.
"Infelizmente nós vamos ter que adiar a vinda do 'embaixador'", disse, se referindo a Gusttavo Lima, "e também do Bruno e Marrone, por questões eleitorais que tentaram envolver Conceição do Mato Dentro, a cidade e minha honra pessoal".

Veja Também

Só uma tatuagem no tororó? Anitta comenta polêmica no sertanejo por cachês

Prefeitura de MG desviou verba para pagar R$ 1,2 milhão a Gusttavo Lima

O cantor diz que "não pactua com ilegalidades" e que não é seu papel "fiscalizar as contas públicas". O Ministério Público de Minas Gerais informou nesta sexta-feira, em nota enviada à reportagem, que faz uma apuração preliminar para verificar se houve irregularidades na contratação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gusttavo Lima Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados