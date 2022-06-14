Capixaba Carla Bruno coreografa novo hit de Tierry, "Tu Quer"

Carla Bruno, bailarina capixaba que foi professora do cantor Tierry, na "Dança dos Famosos" do “Domingão” do Huck, continua mantendo uma boa relação profissional, se assim podemos inicialmente dizer, com o artista.
Com a proximidade da dupla no quadro, muito se especula sobre um possível relacionamento após o beijo em uma das coreografias apresentadas no palco do programa, e da presença da bailarina no show do cantor em Cariacica, o que aumentou ainda mais a "desconfiança" dos fãs.
Agora, com o lançamento da nova música de Tierry, "Tu Quer", gravada para o DVD "Rolê de Milhões", Carla foi convidada para coreografar e criar pela primeira vez o corpo de balé do cantor para as próximas apresentações.
Prova disso foi uma publicação recente nas redes sociais da capixaba e de Tierry. Ambos publicaram um vídeo fazendo a coreografia da nova música, já dando um gostinho da parceria de sucesso. Além disso, foi coreografada também a faixa "Me Apaixonei, me Apeguei".
"Vocês já podem esperar muitas dancinhas coreografadas pros próximos hits dele, o homem vai continuar dançando (risos)", diz Carla.
Além disso, a dupla foi vista circulando pelos estúdios Globo na semana passada, onde gravaram juntos o programa "Caldeirão" com o apresentador Marcos Mion, que deve ir ao ar em julho. Os dois, cada vez mais juntinhos, ainda vão dar muito o que falar.