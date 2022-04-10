Capixaba entra para a 'Dança dos Famosos' e forma dupla com Tierry

Tem capixaba na “Dança dos Famosos”. A atração do programa "Domingão", comandado por Luciano Huck, reúne bailarinos e celebridades para uma competição pra lá de emocionante. E, neste ano, a dançarina Carla Bruno, de 28 anos, vai representar o Espírito Santo ao lado do cantor Tierry. O quadro começou na última semana com as apresentações dos homens.
“Fico feliz demais com a oportunidade. Amo o meu Estado e só vim para o Rio porque precisava trabalhar no meio. Se não fosse isso, não trocaria a minha terrinha por nada (risos). Me sinto honrada em poder representar o Espírito Santo. Também fico feliz de conseguir tirar o meu melhor e do meu parceiro, mesmo com a agenda cheia dele”
Nascida e criada em Vitória, Carla é formada em balé clássico e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro aos 18 anos para trabalhar com dança. Nesse tempo, a capixaba passou por várias atrações do "Domingão", mas foi antes do carnaval que o convite para a “Dança dos Famosos" surgiu.
“Conheci o diretor do 'Domingão' ainda na época do Faustão. Dancei nos quadros do programa por dois anos, depois fui coreógrafa assistente do ‘Show Famosos'. Agora que o 'Domingão' está com o Huck a coreógrafa me chamou para dançar em um quadro com o Zezé Di Camargo. Foi lá que o diretor me viu e lembrou de mim, então ele me chamou para fazer a dança dos famosos. Tudo isso antes do carnaval”, contou.
A capixaba ainda revelou que, diferente das outras bailarinas, não precisou fazer o processo seletivo. "As outras meninas tiveram seleção, mas eu fui convidada direto, foi uma emoção muito grande. Fui pega de surpresa”, compartilhou Carla.
Neste domingo (10), Carla e Tierry vão performar o estilo “Pisadinha” na "Dança dos Famosos". E com um ritmo intenso de ensaios, a bailarina disse que a conexão da dupla está sendo fundamental para trabalhar a coreografia.
Adorei a escolha, inclusive era ele que eu queria como parceiro. Segunda-feira (4) foi o nosso primeiro ensaio, tivemos uma conexão imediata. O estilo que vamos apresentar é ‘Pisadinha’, e apesar do estilo musical ser um conforto para ele, a coreografia não é. Ele é acostumado a fazer uns passinhos no palco, mas dançar em par é bem mais complicado, né? (risos)
Não foi só Carla que vibrou com o anúncio da dupla. O cantor Tierry também se manifestou nas redes sociais e rasgou elogios para a capixaba. Segundo ele, a bailarina é bem didática, o que deixa mais fácil o aprendizado.
“Estou ensaiando aqui a "Dança" (dos famosos) e olha a minha dupla: ‘Carlinha’. Vamos arrebentar, suamos a camisa. Tem que respeitar! Estou muito cansado e exausto, mas a Carlinha foi super competente e didática. Ficou muito fácil de aprender", contou Tierry.
O elenco da "Dança dos Famosos" conta com Ana Furtado, Gkay, Zezé Polessa, Vitória Strada, Jéssica Ellen, Jojo Todynho, entre as mulheres. E, no time masculino, estão Douglas Souza, Tierry, Vitão, Sergio Menezes, Xande de Pilares e Gil do Vigor.