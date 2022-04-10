Capixaba entra para a 'Dança dos Famosos' e forma dupla com Tierry

Carla Bruno e Tierry na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis

Tem capixaba na “Dança dos Famosos”. A atração do programa "Domingão", comandado por Luciano Huck, reúne bailarinos e celebridades para uma competição pra lá de emocionante. E, neste ano, a dançarina Carla Bruno, de 28 anos, vai representar o Espírito Santo ao lado do cantor Tierry. O quadro começou na última semana com as apresentações dos homens.

“Fico feliz demais com a oportunidade. Amo o meu Estado e só vim para o Rio porque precisava trabalhar no meio. Se não fosse isso, não trocaria a minha terrinha por nada (risos). Me sinto honrada em poder representar o Espírito Santo. Também fico feliz de conseguir tirar o meu melhor e do meu parceiro, mesmo com a agenda cheia dele”

Nascida e criada em Vitória, Carla é formada em balé clássico e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro aos 18 anos para trabalhar com dança. Nesse tempo, a capixaba passou por várias atrações do "Domingão", mas foi antes do carnaval que o convite para a “Dança dos Famosos" surgiu.

“Conheci o diretor do 'Domingão' ainda na época do Faustão. Dancei nos quadros do programa por dois anos, depois fui coreógrafa assistente do ‘Show Famosos'. Agora que o 'Domingão' está com o Huck a coreógrafa me chamou para dançar em um quadro com o Zezé Di Camargo. Foi lá que o diretor me viu e lembrou de mim, então ele me chamou para fazer a dança dos famosos. Tudo isso antes do carnaval”, contou.

A capixaba ainda revelou que, diferente das outras bailarinas, não precisou fazer o processo seletivo. "As outras meninas tiveram seleção, mas eu fui convidada direto, foi uma emoção muito grande. Fui pega de surpresa”, compartilhou Carla.

Neste domingo (10), Carla e Tierry vão performar o estilo “Pisadinha” na "Dança dos Famosos". E com um ritmo intenso de ensaios, a bailarina disse que a conexão da dupla está sendo fundamental para trabalhar a coreografia.

Adorei a escolha, inclusive era ele que eu queria como parceiro. Segunda-feira (4) foi o nosso primeiro ensaio, tivemos uma conexão imediata. O estilo que vamos apresentar é ‘Pisadinha’, e apesar do estilo musical ser um conforto para ele, a coreografia não é. Ele é acostumado a fazer uns passinhos no palco, mas dançar em par é bem mais complicado, né? (risos)

Não foi só Carla que vibrou com o anúncio da dupla. O cantor Tierry também se manifestou nas redes sociais e rasgou elogios para a capixaba. Segundo ele, a bailarina é bem didática, o que deixa mais fácil o aprendizado.

“Estou ensaiando aqui a "Dança" (dos famosos) e olha a minha dupla: ‘Carlinha’. Vamos arrebentar, suamos a camisa. Tem que respeitar! Estou muito cansado e exausto, mas a Carlinha foi super competente e didática. Ficou muito fácil de aprender", contou Tierry.