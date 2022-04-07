BBB 22: Boninho invade festa e dança com brothers

Boninho entra na festa do BBB 22 Crédito: Reprodução/Globoplay

O diretor do Big Brother Brasil 22 (Globo) Boninho entrou na festa da casa e dançou por alguns minutos com os participantes do reality. O show da noite desta quarta (6) é da cantora Iza.

Mais cedo, Boninho havia anunciado pelo Instagram que invadiria o gramado. "Daqui a pouquinho vou estar dentro da festa. Tudo pronto. Vamos ver se vocês me encontram lá. Vai ser fácil, só vai ter eu", disse.

O diretor entrou na festa usando um macacão cinza e uma cabeça de fantasia no formato do símbolo da emissora. Ele dançou e ofereceu bebida para os brothers. O grupo especulou quem seria a pessoa fantasiada. "É a Eslô", apostou Natália.

Pelo Twitter, a mulher de Boninho, Ana Furtado, brincou com a entrada do marido no evento. "Pelo visto alguém vai passar a madrugada na festa, né?".

Alguns fãs elogiaram a atitude do diretor da Globo. "Cheio de swing! Arrasou, Big Boss!", comentou uma internauta. Após passar 15 minutos no gramado com os participantes, Boninho postou um vídeo nas redes sociais tirando a fantasia e dizendo que, apesar de passar muito calor com a roupa, gostou da brincadeira.