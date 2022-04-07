Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

BBB 22: Boninho invade festa e dança com brothers

Participantes curtem show da cantora IZA. Boninho entrou na festa da casa e dançou por alguns minutos com os participantes do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 09:32

Boninho entra na festa do BBB 22
Boninho entra na festa do BBB 22 Crédito: Reprodução/Globoplay
O diretor do Big Brother Brasil 22 (Globo) Boninho entrou na festa da casa e dançou por alguns minutos com os participantes do reality. O show da noite desta quarta (6) é da cantora Iza.
Mais cedo, Boninho havia anunciado pelo Instagram que invadiria o gramado. "Daqui a pouquinho vou estar dentro da festa. Tudo pronto. Vamos ver se vocês me encontram lá. Vai ser fácil, só vai ter eu", disse.
O diretor entrou na festa usando um macacão cinza e uma cabeça de fantasia no formato do símbolo da emissora. Ele dançou e ofereceu bebida para os brothers. O grupo especulou quem seria a pessoa fantasiada. "É a Eslô", apostou Natália.
Pelo Twitter, a mulher de Boninho, Ana Furtado, brincou com a entrada do marido no evento. "Pelo visto alguém vai passar a madrugada na festa, né?".
Alguns fãs elogiaram a atitude do diretor da Globo. "Cheio de swing! Arrasou, Big Boss!", comentou uma internauta. Após passar 15 minutos no gramado com os participantes, Boninho postou um vídeo nas redes sociais tirando a fantasia e dizendo que, apesar de passar muito calor com a roupa, gostou da brincadeira.

Veja Também

Eslovênia, do BBB, diz que se surpreendeu com 'unfollow' de Naiara Azevedo

Sabrina Sato compara vida com o marido a confinamento

No BBB, Jessi diz a Eli que o evita por conta do ciúmes de Natália

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Boninho Famosos globo Reality show Televisão bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados