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Sabrina Sato compara vida com o marido a confinamento

Apresentadora diz que Duda Nagle é idoso de 100 anos no corpo de um gostoso. "Ele fica de boa sem ninguém, estudando, ouvindo audiobook", comentou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 09:21

Sabrina Sato diz que fugia de DRs com Duda Nagle
Sabrina Sato diz que fugia de DRs com Duda Nagle Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Sabrina Sato, 41, comparou o casamento com o marido, o ator Duda Nagle, 38, a um confinamento parecido com o do Big Brother Brasil. Em entrevista a Pedro Bial (Globo), na madrugada desta quinta (7), ela disse que gosta de sair e ver gente enquanto o marido fica feliz sozinho com wi-fi e churrasco.
"Ele fica de boa sem ninguém, estudando, ouvindo audiobook. Ele é um senhor de 100 anos no corpo de um gostoso", disse.
A apresentadora confirmou para Bial que Duda é muito paciente, mas brincou que não por conviver com ela e sim por aguentar a mãe, a jornalista Leda Nagle, 71. "Passamos por um momento difícil", ela contou, mais séria. Segundo Sabrina, o problema foi após o auge da pandemia, por ela ter jeito festeiro e estar sempre rodeada de pessoas e ele ser mais tranquilo.
"Eu tenho espírito de 18, 20 anos e ele quer ficar na paz, tranquilo", contou. Os dois estão se acertando com a ajuda de terapia. A apresentadora confirmou que pensou em separação e, na primeira sessão com a psicóloga, chorou de preocupação sobre como seria a reação de Zoe, a filha de 3 anos do casal.
A filha, aliás, foi um dos temas da entrevista. A apresentadora explicou para Bial que tem déficit de atenção, diagnosticado na infância, e que "viaja" igual o surfista Pedro Scooby, um dos participantes do BBB 22. Para driblar isso, a filha a chama pelo nome inteiro quando ela está distraída. "A Zoe fala: mamãe, mamãe, Sabrina Sato!", contou.
Sobre Zoe, Sabrina disse que a criança já fala inglês melhor que ela e quer proporcionar muito conhecimento e poder de decisão a ela. "Ela vai me deixar para trás", afirmou. "Quero que ela aprenda bastante, que tenha escolhas, que seja livre".
Ainda sobre a família, Sabrina destacou a importância da irmã, Karina Sato, em sua carreira e lembrou do jeito despachado da avó, Luiza. Segundo ela, a avó acolhia amigos com HIV, recebia moradores de rua em casa, fazia piadas como Dercy Gonçalves e tinha uma "rola" embaixo do avental para divertir os netos.
Ela e Bial lembraram cenas do BBB 3, apresentado por ele e com Sabrina como uma das protagonistas. "Eu era uma menina. Era muito pura, totalmente ingênua", disse.
Sabrina saiu do reality apaixonada por Dhomini, o vencedor da edição, e pensou em mudar com ela para Goiânia. Dhomini, no entanto, terminou o relacionamento e ela deu continuidade à carreira.
No programa Pânico, em que era um dos destaques, afirmou ter aproveitado o rótulo de burra e gostosa. "Mas também machucava", revelou. Segundo Sabrina, é difícil mudar esse tipo de rótulo na cabeça das pessoas.
Em nova fase, é agora uma das apresentadoras do programa Saia Justa, do GNT, ao lado de Astrid Fontenelle, Larissa Luz e Luana Xavier na nova temporada, que estreou no dia 30 de março. No GNT, Sabrina também vai apresentar o Desapega e terá um reality sobre o seu dia a dia no Carnaval.

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