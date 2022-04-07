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Selena Gomez diz que não entra na internet há quase 5 anos: 'Mudou minha vida'

Cantora tem mais de 310 milhões de seguidores só no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 08:11

A atriz Selena Gomez faz sucesso na cozinha em sua nova série
A atriz Selena Gomez não entra na internet há quase 5 anos Crédito: Reuters/Folhapress
Selena Gomez, 29, não é uma pessoa conectada. Seguida por mais de 310 milhões de pessoas só no Instagram, ela revelou em entrevista ao programa Good Morning America que não entra na internet há quase cinco anos.
"Não entro na internet há quatro anos e meio", revelou no programa, onde esteve na segunda-feira (4). "Mudou completamente a minha vida."
Segundo explicou, ela até ajuda a escolher o que vai entrar em suas redes sociais, mas alguém de sua equipe fica responsável pelas postagens. "Estou mais feliz, estou mais presente, me conecto mais com as pessoas", comentou. "Isso me faz sentir normal."
Selena esteve no programa para falar sobre o Wondermind, o site que ela está lançando sobre saúde mental. A cantora já revelou anteriormente que recebeu diagnóstico de transtorno bipolar e também lida com ansiedade excessiva provocada pela fama adquirida desde muito jovem.
"Eu não posso acreditar que estou onde estou mentalmente, apenas por causa de como tomei as medidas necessárias para me afastar disso porque não é normal", declarou. A ideia do site é oferecer informações e dicas sobre bem-estar mental também está previsto um podcast.
"Se sou conhecido por alguma coisa, espero que seja simplesmente pela maneira como me importo com as pessoas", afirmou. "Eu realmente quero que as pessoas sejam compreendidas, vistas e ouvidas. Aqueles dias em que eu não quero sair da cama, se eu tivesse algo como Wondermind mesmo que demorasse um pouco para entrar estaria ali, e há algo realmente reconfortante nisso."
Selena também falou sobre a chegada dos 30 anos, que ocorrerá em julho. "Eu não poderia estar mais emocionada por entrar neste capítulo sozinha, independente, forte, confiante", celebrou. "Isso é tudo que eu realmente quero. Estou animado."

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