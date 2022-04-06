Carnaval de Vitória: conheça os reis das escolas de samba do ES

Jorge Lisbôa, Yohji Leão, Danilo Theml e Marx Brandão Crédito: Instagram: @Yohji Leão/@mbrandao200/@mcmarombado. Acervo pessoal: Jorge Lisbôa

Quem disse que só as rainhas de bateria têm o direito de brilhar nos desfiles das escolas de samba do carnaval de Vitória? Nas apresentações do Sambão do Povo - que começam nesta quinta (7) e seguem até sábado (9) -, não há espaço para "guerra dos sexos", e os reis também ocupam um lugar de destaque nas agremiações, com (o mesmo) direito ao luxo, glamour e ostentação, além de muito samba no pé, é claro!

"HZ" conversou com quatro reis de bateria e conheceu homens com muita disposição, foco nos treinos e alimentação saudável para defender o pavilhão de suas escolas. Ah, sim: a ligação de afeto com a comunidade é essencial para ocupar o importante posto.

Os destaques possuem estilos diversos, como Yohji Leão. O japonês mostra que sabe sambar. Afinal, é dançarino, modelo e costume designer de Tóquio que comandará a bateria da Unidos do Barreiros. Outra presença que promete causar na avenida é o elegante professor de balé clássico Jorge Lisbôa, recém-coroado rei da Mocidade da Praia.

Não podemos esquecer do MC, ator, cantor, modelo, dançarino, ex-jogador de futebol (chegou a atuar no mesmo time de Ronaldo Fenômeno nas categorias de base, o São Cristóvão/RJ) e, ainda, procurador da Fazenda Nacional, Danilo Theml, que sairá à frente da bateria da Unidos da Piedade (único rei do Grupo Especial). Não menos importante, temos Marx Brandão, membro da realeza da Independentes de São Torquato há quatro anos, que atua como enfermeiro.

YOHJI LEÃO - UNIDOS DO BARREIROS

Yohji Leão, Rei de Bateria da Unidos de Barreiros

PERFIL: Japonês, 49 anos, dançarino, artista plástico e costume designer (produz as próprias fantasias)



Japonês, 49 anos, dançarino, artista plástico e costume designer (produz as próprias fantasias) REINADO: "Durante a faculdade, me convidaram para participar de escolas de samba no Japão, a União dos Amadores e Bárbaros. Me apaixonei, comecei a aprender a sambar. Em 1995, fui pela primeira vez à Sapucaí (passarela do samba carioca) e descobri que 'quem estava na avenida era mais feliz' (risos). Desfilo na Unidos da Tijuca e Grande Rio, no Rio de Janeiro. No ES, a convite de Eduardo Belo, na época Mestre-Sala, desfilei como rei de bateria da Tradição Serrana, em 2016, e não parei mais. Esse ano, também serei muso da Boa Vista e da Rosas de Ouro, além de estar à frente da bateria da Barreiros"





"Durante a faculdade, me convidaram para participar de escolas de samba no Japão, a União dos Amadores e Bárbaros. Me apaixonei, comecei a aprender a sambar. Em 1995, fui pela primeira vez à Sapucaí (passarela do samba carioca) e descobri que 'quem estava na avenida era mais feliz' (risos). Desfilo na Unidos da Tijuca e Grande Rio, no Rio de Janeiro. No ES, a convite de Eduardo Belo, na época Mestre-Sala, desfilei como rei de bateria da Tradição Serrana, em 2016, e não parei mais. Esse ano, também serei muso da Boa Vista e da Rosas de Ouro, além de estar à frente da bateria da Barreiros" PREPARAÇÃO: "Trabalho como dançarino no Japão, o que me garante uma boa condição física o ano todo. Não gosto muito, mas sou obrigado a fazer academia cinco vezes na semana (risos). Me divirto muito mais sambando e dançando, isso ajuda a manter a forma"





"Trabalho como dançarino no Japão, o que me garante uma boa condição física o ano todo. Não gosto muito, mas sou obrigado a fazer academia cinco vezes na semana (risos). Me divirto muito mais sambando e dançando, isso ajuda a manter a forma" ALIMENTAÇÃO: "Como um pouco de tudo, não tenho muitas restrições em relação à dieta. À noite, evito carboidratos e tento me alimentar bem, com iogurte, granola e banana"





"Como um pouco de tudo, não tenho muitas restrições em relação à dieta. À noite, evito carboidratos e tento me alimentar bem, com iogurte, granola e banana" FANTASIA: "Eu mesmo estou confeccionando. Vou vir de riqueza e tesouro e a cor será amarelo ouro. Vai ter cerca de três mil penas de faisões, strass e pedrarias. Será um luxo"





"Eu mesmo estou confeccionando. Vou vir de riqueza e tesouro e a cor será amarelo ouro. Vai ter cerca de três mil penas de faisões, strass e pedrarias. Será um luxo" 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "Ah, cara (responde, com gírias, em bom português), quando a gente vê a bateria tocando, não tem como ficar parado (risos). Na avenida, procuro sempre estar com um sorriso estampado no rosto. No final do desfile, a gente chega cansado, mas vale a pena. Meus amigos do Japão, no início, me achavam estranho (risos). Hoje, estão acostumados e incentivam o meu trabalho"

JORGE LISBÔA - MOCIDADE DA PRAIA

Jorge Lisbôa, Rei de Bateria da Mocidade da Praia

PERFIL: Carioca, 50 anos, professor de balé clássico e de artes cênicas



Carioca, 50 anos, professor de balé clássico e de artes cênicas REINADO: "Nasci no carnaval (risos). Meu pai era ritmista da Mocidade Independente de Jacarepaguá (na época, um bloco), e teve que sair da apresentação pois minha mãe estava dando à luz. Moro há 27 anos no Espírito Santo e me sinto capixaba. Em 2016, desfilei como destaque da MUG, onde continuo, e estou há três anos na Mocidade da Praia, sendo o primeiro deles como rei. Rei de bateria tem que ser elegante, trabalhar com a gentileza. É preciso ter postura, proteger à rainha e um olhar carinhoso com a comunidade. Além de muito samba no pé!"





"Nasci no carnaval (risos). Meu pai era ritmista da Mocidade Independente de Jacarepaguá (na época, um bloco), e teve que sair da apresentação pois minha mãe estava dando à luz. Moro há 27 anos no Espírito Santo e me sinto capixaba. Em 2016, desfilei como destaque da MUG, onde continuo, e estou há três anos na Mocidade da Praia, sendo o primeiro deles como rei. Rei de bateria tem que ser elegante, trabalhar com a gentileza. É preciso ter postura, proteger à rainha e um olhar carinhoso com a comunidade. Além de muito samba no pé!" PREPARAÇÃO: "Faço academia todos os dias e também pratico caminhada na Praça do Papa (Enseada do Suá). O melhor exercício é sambar. Tento mesclar passos do balé com o samba"





"Faço academia todos os dias e também pratico caminhada na Praça do Papa (Enseada do Suá). O melhor exercício é sambar. Tento mesclar passos do balé com o samba" ALIMENTAÇÃO: "Tento ter uma alimentação bem regrada. Em meu prato, sempre tenho tapioca, banana da terra, batata doce, frango, arroz integral, frutas e saladas frescas. Adoro chá de hortelã e cidreira"





"Tento ter uma alimentação bem regrada. Em meu prato, sempre tenho tapioca, banana da terra, batata doce, frango, arroz integral, frutas e saladas frescas. Adoro chá de hortelã e cidreira" FANTASIA: "Virei de Hefesto, deus do fogo, com um costeiro luminoso. A fantasia terá um quê de bárbaro, com muito laranja e vermelho. Também vamos apostar em uma maquiagem caracterizada"





"Virei de Hefesto, deus do fogo, com um costeiro luminoso. A fantasia terá um quê de bárbaro, com muito laranja e vermelho. Também vamos apostar em uma maquiagem caracterizada" 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "Divido o Sambão do Povo em quatro partes. No início, vem o estouro e a empolgação, com muito gás. O coração fica acelerado. No segundo setor, é preciso intensificar o samba no pé, cumprimentando a arquibancada. É preciso mostrar aos jurados "a que veio". No recuo da bateria, damos o máximo, deixando o samba nos levar. E, claro, tem a firula do final, mostrando o nosso melhor para o público que não conseguiu acompanhar nossos passos na avenida"

DANILO THEML - UNIDOS DA PIEDADE

Danilo Theml, Rei de Bateria da Unidos da Piedade

PERFIL: Carioca, 49 anos, ator, cantor, modelo, MC, coach de vida saudável e procurador da Fazenda Nacional



Carioca, 49 anos, ator, cantor, modelo, MC, coach de vida saudável e procurador da Fazenda Nacional REINADO: "Recebi um convite da União Jovem de Itacibá, em 2019. Sairia de destaque, mas alguém da escola sugeriu que desfilasse como rei. Valdeir Lopes de Sá, presidente da Unidos da Piedade, me convidou em 2020 para ingressar na agremiação. Foi amor à primeira vista, pois tenho uma relação de carinho muito grande com a comunidade"





"Recebi um convite da União Jovem de Itacibá, em 2019. Sairia de destaque, mas alguém da escola sugeriu que desfilasse como rei. Valdeir Lopes de Sá, presidente da Unidos da Piedade, me convidou em 2020 para ingressar na agremiação. Foi amor à primeira vista, pois tenho uma relação de carinho muito grande com a comunidade" PREPARAÇÃO: "Faço academia todos os dias e também gosto de pedalar, correr e dançar. Além disso, pratico natação. Trabalho dando palestras sobre vida saudável e tenho a meta de ser o ícone nacional da saúde"





"Faço academia todos os dias e também gosto de pedalar, correr e dançar. Além disso, pratico natação. Trabalho dando palestras sobre vida saudável e tenho a meta de ser o ícone nacional da saúde" ALIMENTAÇÃO: "Tenho uma alimentação bem controlada. Faço jejum de 12 e 16 horas e como cerca de cinco ovos, carboidratos de baixo índice glicêmico e saladas à vontade. Não ingiro nenhum tipo de bebida alcóolica"





"Tenho uma alimentação bem controlada. Faço jejum de 12 e 16 horas e como cerca de cinco ovos, carboidratos de baixo índice glicêmico e saladas à vontade. Não ingiro nenhum tipo de bebida alcóolica" FANTASIA: "Será um traje bem sedutor e um tanto sombrio. Representarei um ser maligno, com chifres. Destaco peças banhadas a ouro 24 quilates"





"Será um traje bem sedutor e um tanto sombrio. Representarei um ser maligno, com chifres. Destaco peças banhadas a ouro 24 quilates" 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "Para ter pique, só com muita academia e exercícios aeróbicos. O negócio é ter uma preparação de atleta. No desfile, levo isotônico, água de coco e barras de proteína para ingerir antes, durante e depois do desfile"

MARX BRANDÃO - INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO

Marx Brandão, Rei de Bateria da São Torquato