Duas formas de customizar o abadá para curtir o Carnaval de Vitória

Dois anos depois, a festa no Sambão do Povo, em Vitória, está de volta. E, enquanto as escolas de samba prometem um show na avenida, os foliões também estão na expectativa para se divertirem na festa. Para quem vai assistir (e curtir) os desfiles dos camarotes, os abadás são fundamentais, pois garantem acesso aos locais.