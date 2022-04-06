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Duas formas de customizar o abadá para curtir o Carnaval de Vitória

Aprenda o passo a passo de dois modelos diferentes de customização de camisas de abadás para quem quer estilo na folia do Sambão do Povo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 17:18

Dois anos depois, a festa no Sambão do Povo, em Vitória, está de volta. E, enquanto as escolas de samba prometem um show na avenida, os foliões também estão na expectativa para se divertirem na festa. Para quem vai assistir (e curtir) os desfiles dos camarotes, os abadás são fundamentais, pois garantem acesso aos locais. 
E esse é o momento de usar a criatividade na hora de usar a camiseta. Fitas, penas e muito brilho garantem personalidade na hora de customização. Para te ajudar, a consultora de imagem Vládia Maciel mostra o passo a passo de como transformar sua peça. São dois modelos diferentes e superfáceis de fazer. Assista!

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