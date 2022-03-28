Carnaval 2022: 5 camarotes para curtir os desfiles no Sambão do Povo

Estrutura de camarotes no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini/AG

Faltam 10 dias para os portões do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, serem abertos para a folia em 2022. Nos dias 7, 8 e 9 de abril, acontecem os desfiles das escolas de samba da Grande Vitória. Para curtir toda a passagem, nada melhor que ir de camarote.

Os espaços neste ano prometem serviço de bar, localizações privilegiadas e até shows de artistas nacionais nos intervalos dos desfiles. Até lançamento da novela "Pantanal" vai rolar durante a folia.

"Vamos ter o lançamento da novela, com distribuição de brindes, no Camarote P12. Serão três andares no melhor espaço da avenida, que é ao lado do recuo da bateria. Estamos programando ainda shows com atrações locais, DJs e Naldo Benny, nos intervalos", detalha o empresário Cícero Ribeiro, que traz a label do beach club para a avenida.

"Inclusive, o nosso mascote será levado para o Sambão", completa.

Naldo Benny é atração no camarote P12 Crédito: Instagram/@naldobenny

Por falar em atrações, tem camarote que terá famosos como embaixadores. "Flavinha Mendonça será a rainha do nosso camarote, a anfitriã do nosso espaço. Alemão do Forró será nosso embaixador, assim como o Glauco, que estarão circulando pelo camarote", destaca Sildinho Spalenza, que produz o Camarote Woods.

E alguns vão até se apresentar para o público. Além de Naldo, no camarote P12, e André Lellis, no camarote Panela de Barro, Arlindinho e vários intérpretes das escolas de samba do Rio de Janeiro vão cantar nos espaços exclusivos. "Trazemos o Arlindinho, filho do querido Arlindo Cruz, para cantar na sexta-feira. No sábado, é dia de 'Vozes do Samba', com incríveis intérpretes das escolas do Rio: comigo cantam Bruno Ribas, da Imperatriz Leopoldinense; Tinga, da Unidos de Vila Isabel; e Wander Pires, da Mocidade Independente de Padre Miguel", conta Serginho do Porto, idealizador do Camarote do Porto.

"O Camarote do Porto é uma tradição na Marquês de Sapucaí e tem o prazer de agora aportar no Sambão do Povo. Vamos ter open bar também na sexta, além do sábado, que é um diferencial, já que muitos camarotes em Vitória tem a bebida liberada em apenas um dos dias", destaca o empresário.

Um dos exemplos de espaços que terão serviços diferentes a cada dia é o Camarote Vix. Na sexta-feira, o serviço de bar será pago à parte pelo cliente, e há possibilidade de pagar meia entrada no valor do ingresso.

O espaço, um dos primeiros da avenida, vai oferecer até uma festa exclusiva durante os desfiles. No segundo andar, acontecerá o Bloco do Bero, com Bero Costa e convidados, e Dj Fabricio V. O evento acontece apenas na sexta com valor de entrada diferenciada.

Por falar em valores para curtir os camarotes, eles variam de R$ 70 a R$ 450. O menor valor é referente a meia-entrada na sexta-feira em uma das opções de camarote e o maior referente ao combo de dois dias de folia num dos espaços vip. Abaixo você confere detalhes de quatro opções de camarote para curtir os desfiles das escolas de samba do Espírito Santo.

OS CAMAROTES

CAMAROTE P12

Dias: 08 e 09 de abril



08 e 09 de abril Local: Setor D, Ala do Mar, ao lado do Recuo da Bateria, Sambão do Povo.



Setor D, Ala do Mar, ao lado do Recuo da Bateria, Sambão do Povo. Atrações:



Sexta: DJs Jess Benevides e Monia Lombardi, além dos cantores Maycon Sarmento e Felype Frazão e banda - serviço de bar pago à parte



DJs Jess Benevides e Monia Lombardi, além dos cantores Maycon Sarmento e Felype Frazão e banda - serviço de bar pago à parte Sábado: DJs Jess Benevides, Diogo, Babaloo e Naldo Benny - open bar



DJs Jess Benevides, Diogo, Babaloo e Naldo Benny - open bar Valores: R$ 70 (meia/sexta); R$ 140 (inteira/sexta); R$ 350 (inteira/sábado) e R$ 400 (sexta e sábado)



R$ 70 (meia/sexta); R$ 140 (inteira/sexta); R$ 350 (inteira/sábado) e R$ 400 (sexta e sábado) Assinantes do Clube A Gazeta têm 15% de desconto no valor de ingresso de Combo (para os dias 8 e 9 de abril). Válido apenas para os 100 primeiros ingressos. Se você ainda não é assinante, pode fazer seu cadastro aqui.



Se você ainda não é assinante, pode fazer seu cadastro aqui. Onde comprar: no site Lebillet.com.br e lojas Scala (Shopping Vitória e Praia da Costa)



CAMAROTE VIX

Dias: 08 e 09 de abril

08 e 09 de abril Local: Setor G do Sambão do Povo

Setor G do Sambão do Povo Atrações:

Sexta: Jennifer, Taiana França e Bloco Bero (vendido separadamente) - serviço de bar pago à parte

Jennifer, Taiana França e Bloco Bero (vendido separadamente) - serviço de bar pago à parte Sábado: DJ Leandro Neto, Romulo & Theo, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado) - open bar de 10 horas e copo exclusivo



DJ Leandro Neto, Romulo & Theo, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado) - open bar de 10 horas e copo exclusivo Valores: R$ 70 (meia/sexta); R$ 150 (meia/Bloco Bero/sexta); R$ 350 (1º lote/sábado/open bar); R$ 400 (2º lote/ combo sexta e sábado); R$ 450 (1º lote / combo sexta, sábado e Bloco Bero)



R$ 70 (meia/sexta); R$ 150 (meia/Bloco Bero/sexta); R$ 350 (1º lote/sábado/open bar); R$ 400 (2º lote/ combo sexta e sábado); R$ 450 (1º lote / combo sexta, sábado e Bloco Bero) Onde comprar: no site LeBillet.com.br



CAMAROTE PORTO

Dias: 08 e 09 de abril



08 e 09 de abril Local: Setor A1 do Sambão do Povo



Setor A1 do Sambão do Povo Atrações:



Sexta: Arlindinho - open bar e open food



Arlindinho - open bar e open food Sábado: Vozes do Samba (intérpretes das escolas de samba do Rio) - open bar e open food



Vozes do Samba (intérpretes das escolas de samba do Rio) - open bar e open food Valores: R$ 100 (crianças 4 a 10 anos/sexta); R$ 175 (crianças 4 a 10 anos/sábado); R$ 250 (sexta/lote 2); R$ 350 (sábado/lote 1) R$ 400 (combo sexta e sábado/lote 2 promocional)



R$ 100 (crianças 4 a 10 anos/sexta); R$ 175 (crianças 4 a 10 anos/sábado); R$ 250 (sexta/lote 2); R$ 350 (sábado/lote 1) R$ 400 (combo sexta e sábado/lote 2 promocional) Onde comprar: no site lebillet.com.br



CAMAROTE WOODS

Dias: 08 e 09 de abril



08 e 09 de abril Local: no Setor A



no Setor A Atrações:



Sexta: Pedro e William, DJ Gisele Dario e Flavinha Mendonça - serviço de bar pago à parte

Pedro e William, DJ Gisele Dario e Flavinha Mendonça - serviço de bar pago à parte Sábado: Pedro e Lucas, Leo Lima e Flavinha Mendonça - all inclusive

Pedro e Lucas, Leo Lima e Flavinha Mendonça - all inclusive Valores: R$ 200 (sexta); R$ 450 (sábado); R$ 590 (combo sexta e sábado)



R$ 200 (sexta); R$ 450 (sábado); R$ 590 (combo sexta e sábado) Onde comprar: no site lebillet.com.br

