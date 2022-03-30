Rainha da Andaraí terá fantasia com ouro avaliada em mais de R$ 200 mil

Fernanda Passon, rainha de bateria da Andaraí Crédito: Vitor Jubini

Ela é o poder! Estreando à frente da bateria da escola de samba Andaraí, a cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial e influenciadora digital Fernanda Passon promete muito luxo e glamour no Sambão do Povo, nos desfiles que acontecem em 9 de abril, com transmissão da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no Espírito Santo).

A rainha da "Venenosa de Maruípe" não poupou - esforços e "dindin" - para vir com uma fantasia que fizesse história no carnaval capixaba. "Trouxe barras de ouro 22 quilates de Dubai (Emirados Árabes), que vão ser usadas para confeccionar a fantasia, que será de Rainha da Corte Portuguesa", informou a beldade em primeira mão a "HZ".

"Estive na Colômbia recentemente e comprei esmeraldas, que se juntarão a cristais Swarovski. Não sei ao certo a quantidade de pedrarias. Claro, vai ter decote e mais de mil penas de faisões. Não será uma roupa pesada, vai dar para sambar normalmente. Não gosto de falar em cifras, mas estou investindo mais de R$ 200 mil", afirmou, com brilho nos olhos.

A fantasia está sendo preparada pelos estilistas Thiago Basílio e David Tatu. Além disso, um ourives será o responsável por cravejar as pedras preciosas da vestimenta, a partir de um croqui.

Mas não é só a vestimenta que fará Fernanda brilhar na passarela do samba. A loira está intensificando os treinamentos e exercícios físicos para aguentar o pique. "Faço musculação seis vezes na semana, até porque participei de competições de fisiculturismo. Também faço 15 minutos de esteira, diariamente. Não posso fazer mais, pois perco muito peso facilmente. E sambo muito (risos)".

Fernanda Passon, rainha de bateria da Andaraí

A bela diz não ser muito adepta a dietas. "Como de tudo, não gosto de muitas restrições (risos). Do cardápio 'alimentação saudável', costumo comer iogurte com proteína. Só não tomo refrigerantes. Menino, isso é uma bomba de puro açúcar!".