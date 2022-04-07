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BBB 22

No BBB, Jessi diz a Eli que o evita por conta do ciúmes de Natália

Brothers conversaram durante festa com show de IZA. "Eu só não quero ter mais problema, porque eu sei que Natália tem ciúmes sim", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 09:27

Jessi e Eli conversam durante festa do BBB
Jessi e Eli conversam durante festa do BBB Crédito: Reprodução/ Globoplay
Jessilane confessou a Eliezer que o evita no Big Brother Brasil 22 (Globo) por conta do ciúmes de Natália, com quem o empresário tem se relacionado no reality. Jessi e Eli conversavam durante festa na madrugada desta quinta (7), que teve show da cantora Iza.
"Ela não queria nem que eu te visse e, noutro momento, nem que você me visse. São situações bobas mas que eu me sinto incomodada. Não é sobre gostar de você, eu não quero que você saia", dizia a professora
"Eu só não quero ter mais problema, porque eu sei que Natália tem ciúmes sim. E, às vezes, eu estou conversando com você e ela já leva para algum lugar", continuou.
Na festa desta madrugada, o diretor do programa Boninho entrou na casa disfarçado. Ele usava uma macacão cinza e uma cabeça de fantasia no formato do símbolo da Globo. No gramado, ele dançou e ofereceu bebida para os brothers.
Confinado no Quarto Secreto após o Paredão falso, Arthur Aguiar usou um dos cards disponíveis para assistir o show de Iza. Depois, acabou adormecendo ao esperar que alguém falasse sobre ele.

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