BBB 22: Arthur volta de coelho para a casa e surpreende brothers

Arthur Aguiar volta pra casa do BBB 22 e é carregado por PA Crédito: Reprodução/TV Globo

Os dias de Quarto Secreto, no Big Brother Brasil 22, acabaram para Arthur Aguiar. O brother retornou para a casa mais vigiada do país nesta quinta-feira (7) por volta das 13h.

No momento, acontecia uma ação de Páscoa em que os brothers saboreavam ovos de chocolate na sala. Arthur Aguiar entrou pelo jardim vestido de coelho com mais iguarias.

Os confinados viram o personagem e foram atrás para pegar os ovos. Arthur fazendo cena entrega os produtos e aplaude os colegas de confinamento. Quando todos estavam terminando de pegar os ovos de chocolate, ele retira a máscara e surpreende todos.

Paulo André logo grita e corre para abraçar o brother, chegando a rolarem no chão. Pedro Scooby e Douglas Silva se unem à comemoração, enquanto Natália, Lina, Jessi, Gustavo e Eli assistem ao momento surpresos.

"Que loucura!". Paulo André e Douglas Silva abraçam o brother, que volta a dizer: "Voltei! Que loucura! Voltei, moleque! Voltei!". "Não acredito!", diz PA, emocionado e abraçando Arthur.