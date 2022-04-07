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Reality show

BBB 22: Arthur volta de coelho para a casa e surpreende brothers

Brother voltou durante ação de Páscoa na casa. Paulo André, Scooby e DG comemoraram o retorno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 13:26

Arthur Aguiar volta pra casa do BBB 22 e é carregado por PA
Arthur Aguiar volta pra casa do BBB 22 e é carregado por PA Crédito: Reprodução/TV Globo
Os dias de Quarto Secreto, no Big Brother Brasil 22, acabaram para Arthur Aguiar. O brother retornou para a casa mais vigiada do país nesta quinta-feira (7) por volta das 13h.
No momento, acontecia uma ação de Páscoa em que os brothers saboreavam ovos de chocolate na sala. Arthur Aguiar entrou pelo jardim vestido de coelho com mais iguarias.
Os confinados viram o personagem e foram atrás para pegar os ovos. Arthur fazendo cena entrega os produtos e aplaude os colegas de confinamento. Quando todos estavam terminando de pegar os ovos de chocolate, ele retira a máscara e surpreende todos.
Paulo André logo grita e corre para abraçar o brother, chegando a rolarem no chão. Pedro Scooby e Douglas Silva se unem à comemoração, enquanto Natália, Lina, Jessi, Gustavo e Eli assistem ao momento surpresos.
"Que loucura!". Paulo André e Douglas Silva abraçam o brother, que volta a dizer: "Voltei! Que loucura! Voltei, moleque! Voltei!". "Não acredito!", diz PA, emocionado e abraçando Arthur.
Após vencer a votação do Paredão Falso com 82,8% dos votos, Arthur passou algumas horas no Quarto Secreto do BBB 22 brincando de Big Boss. Ele recebeu alguns cards para "brincar" com a casa e dar comandos como: Manutenção Externa ou Interna, cortar a água, Todos para a Xepa e Despertador, por exemplo. Toda vez que usava um card, Arthur podia escutar as conversas dos colegas de confinamento ao vivo.

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