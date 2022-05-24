Capixaba aposta na carreira de atriz após 'Dança dos Famosos' com Tierry

A capixaba Carla Bruno participou com o cantor Tierry na "Dança dos Famosos", da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@tierry

Ela chegou de mansinho, mas acabou conquistando muita gente Brasil afora. Somando mais de 160 mil seguidores nas redes sociais, a capixaba Carla Bruno fez uma passagem avassaladora na “Dança dos Famosos” (TV Globo) . Além dos novos fãs, quem também acabou se encantando pela bailarina foi seu parceiro de atração, o cantor Tierry. No último domingo (22), porém, a dupla não avançou na repescagem e deixou o programa.

“Resumindo em uma palavra: incrível. Foi uma das maiores experiências da minha vida, muito mais do que eu esperava. Quem vê de fora, não imagina o turbilhão de sensações que é. Levo como aprendizado profissional e também pessoal. É difícil colocar em poucas palavras, mas estou feliz demais de termos saído com uma apresentação linda e com a repercussão positiva que está tendo”, disse Carla para o “HZ”.

Apesar de não ter garantido a vitória no quadro, Carla garante estar com toda garra para seguir em frente e ressalta que descansar não é uma opção agora. Segundo ela, um projeto como atriz está por vir. “Amo o meu lado bailarina e coreógrafa, mas estou com uns projetos em andamento como atriz. Inclusive, os ensaios já começaram. Agora vou focar nesse meu outro lado (atuação), que também amo”, finalizou Carla Bruno.

POLÊMICA DO BEIJO

Aos 28 anos, a bailarina nascida em Vitória protagonizou uma das cenas mais comentadas da “Dança dos Famosos”. No estilo musical funk, Carla e Tierry performaram o hit “Ela só Pensa em Beijar”, do MC Leozinho, e levaram a canção ao pé da letra. Com um beijo digno de cinema, a capixaba explica que a ideia surgiu com o intuito de mergulhar na história da música.

A ideia surgiu por causa da letra da música, que insiste que a mulher ‘só pensar em beijar’ (risos). Não só eu, mas todos os professores sempre vão na história da letra. Faz parte do processo de criação da coreografia entender e viajar na história da música. É imprescindível saber do que se trata a letra (até quando é em outro idioma). Então, não precisei de muito esforço pra ver que o beijo cabia em todo o contexto (risos). Ele abraçou a ideia de cara.

Carla revela que não criou muita expectativa quanto às habilidades na arte da dança de seu parceiro. “Antes do primeiro contato, eu preferi não colocar expectativa em nada, nem fazer suposições de como seria. Então, quando ele chegou, fui surpreendida positivamente em tudo”, disse a bailarina, que foi convidada pelo diretor da atração para participar.

Carla Bruno e Tierry na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/Instagram/@carlabrunoassis

SHIPP E PARCERIA COM TIERRY

Após o beijo entre a capixaba e o cantor, que inclusive fará show em Cariacica neste sábado (28) , muitos internautas repercutiram o momento na web. O famoso “shipp” - torcida para que duas pessoas namorem - chegou até a ser um dos assuntos mais comentados da internet. Sobre isso, Carla afirma ser “fora do controle" deles, mas garantiu que a parceria vai continuar após o programa e deu alguns spoilers.