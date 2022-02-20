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Gabi Martins confirma fim de namoro com Tierry: 'Estou solteira'

Apesar do fim do relacionamento, ela elogiou o ex-companheiro. "Eu quero dizer para vocês que o Tierry é uma pessoa maravilhosa", afirmou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 11:20

SÃO PAULO - Gabi Martins, 25, não está mais namorando Tierry, 32. A informação foi dada pela própria cantora e ex-BBB na noite de sexta-feira (18) por meio das redes sociais.
"Muita gente quer que eu responda essa pergunta", disse ao responder a uma fã que perguntou se ela estava sozinha. "Sim, eu estou solteira. Estamos solteiros."
Apesar do fim do relacionamento, ela elogiou o ex-companheiro. "Eu quero dizer para vocês que o Tierry é uma pessoa maravilhosa", afirmou. "Eu tenho muito carinho pela família dele, por ele. Ele apareceu na minha vida em um momento que eu não esperava. Eu serei eternamente grata."
A ex-BBB Gabi Martins relata caso de perseguição de fã
A ex-BBB Gabi Martins relata caso de perseguição de fã Crédito: Reprodução/Instagram/@ gabimartins
A cantora não fechou as portas para uma possível recaída. "Pode ser que a gente venha a voltar, pode ser que cada um siga sua vida 100%", contou. "Eu quero, realmente, focar no meu trabalho agora, mas quero dizer para vocês que eu conheci um cara foda e que vou levar ele comigo."
Gabi ainda disse que o término foi o motivo pelo qual passou alguns dias menos ativa nas redes sociais. "Me escondi aqui porque não têm sido dias fáceis", explicou. "Eu procurei me fortalecer. Com vocês, mostrando meu trabalho, eu senti que agora eu estava mais preparada para falar com vocês... Estou fazendo bastante terapia."
O casal anunciou que estava namorando em dezembro de 2020. O relacionamento foi marcado por diversas idas e vindas.

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