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Jade e Laís espiam conversa de DG e Eliezer sobre votos no BBB 22

Jade ouve possível voto, repassa a informação para Larissa e Laís. Segundo a influencer, brothers tinham combinado votos para o paredão. Laís ficou decepcionada em saber que não faz parte do "TOP10" de Eliezer e até chorou de decepção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 11:03

SÃO PAULO - O clima ficou tenso entre os brothers nessa madrugada de domingo (20). Durante a festa, DG, Eliezer e Gustavo movimentaram conversas sobre a formação do paredão que acontece nesta noite no BBB 22 (Globo). Com medo de estar na reta, DG está tentando juntar votos da casa em Laís para não ir para a berlinda, enquanto Gustavo quer proteger a sister a todo custo.
DG primeiro perguntou ao amigo Pedro Scooby se o surfista teria coragem de votar em alguém só com a intenção de protegê-lo o paredão. Sem pestanejar, Scooby disse que sim e DG questionou se ele votaria em Laís. Scooby confirmou e logo voltou para a pista de dança.
Depois disso foi a vez de Eliezer ser puxado para o papo. Os dois se aproximaram recentemente e Eliezer disse que não tem coragem de votar em DG, mesmo sendo mais próximo do grupo do quarto lollipop, que inclui Laís, Brunna, Eslovênia, Vinicius e agora Larissa e Jade.
Laís se sente ameaçada e tenta ouvir junto com a Jade a conversa de Douglas com Eli
Laís se sente ameaçada e tenta ouvir junto com a Jade a conversa de Douglas com Eli Crédito: TV Globo/Gshow/Divulgação
Eliezer deu voltas na conversa e não confirmou se votaria ou não em Laís, mas afirmou que a sister não está na sua lista de prioridades. Eis que Jade, Laís e Larissa estavam na sala e ouviram praticamente toda a conversa dos brothers, que conversavam do lado de fora perto da porta de entrada da casa.
Jade se empenhou para escutar o papo de DG e Eliezer e até se agachou para entender o que eles diziam. Mesmo sem ouvir com exatidão por conta da música alta da festa, a influenciadora conseguiu interpretar a conversa dos participantes.
Ela repassou a informação para Larissa e Laís, e disse que os brothers tinham combinado votos para o paredão. Laís ficou decepcionada em saber que não faz parte do "TOP10" de Eliezer e até chorou de decepção.

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A médica disse para Jade que agora só consegue confiar nela e afirmou que faz questão de ir pro paredão com DG. Ela também comentou que pretende colocar Eliezer contra a parede perguntando sobre a sua lista de prioridades.
Na reta nesta semana, Laís foi escolhida por Arthur Aguiar para o castigo do Monstro. O ator venceu a prova do anjo que aconteceu neste sábado (19). Ela divide o castigo com a amiga Larissa.
Laís também é uma das opções de voto do líder Lucar, que ainda segue em dúvida em que vai indicar direto para o paredão (sem chance de participar da prova bate e volta). Ele já declarou que tem alguns nomes em mente. Jade, Tiago Abravanel e Larissa estão na lista.

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Indicado por Brunna Gonçalves que atendeu o Big Fone, Gustavo quer escapar da chance de ir com Laís para o paredão. Ele e a sister estão vivendo um romance e por isso estão cada vez mais próximos. Os dois trocaram os primeiros beijos na quarta passada após a festa da líder Jade.
Gustavo conversou com Eliezer após o brother bater um papo com DG, e afirmou que deseja proteger Laís. Ele disse também que não sente remorso em votar em PA, DG ou até mesmo Pedro Scooby.

COMO VAI SER A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

A votação deste domingo (20) trará surpresas para os brothers. Pela primeira vez as indicações serão coletivas. A casa vai se dividir em três grupos e cada um deles terá que indicar, em consenso, um participante dos outros dois grupos. Os mais votados vão disputar a prova bate e volta junto com Gustavo e com exceção do indicado por Lucas.

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