Sexo, Casa de Vidro e expulsão: o que rolou em um mês de "BBB"

Maria acerta balde de 'água suja' na cabeça de Natália Crédito: Reprodução/Globo

Tem gente que assumidamente ama e não desgruda o olho da telinha; gente que ama odiar e jura não ver (mas sabe tudo o que acontece na casa mais vigiada no Brasil), e até quem duele nas redes sociais debatendo o comportamento dos brothers, defendendo seus participantes preferidos e cancelando os odiados, tipo torcida organizada, quase um Fla x Flu 24 horas por dia.

Lógico que estamos falando do "Big Brother Brasil 22", que, nesta quinta-feira (17), completa um mês de exibição com muitos bafafás e (ainda) várias histórias para contar.

Até abril - quando conheceremos o vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão (congelado há alguns anos, não é, Boninho?) - ainda vai rolar muita treta, babado, confusão e gritaria, mas "HZ" já conseguiu listar cinco momentos "bafônicos" da gincana.

Antes do "bafulê", é preciso ressaltar que o clima de "'BBB' paz e amor" defendido por Tiago Abravanel no início do game, e uma certa harmonia (ou seria pasmaceira?) na casa - vista nas duas primeiras semanas -, foi para o beleléu. Quem deu uma espiadinha básica nesses 30 dias, viu gente sendo cancelada, cantoria indesejada, pegação, sexo, Casa de Vidro e até expulsão. Com isso, a audiência do programa foi "para as alturas".

A edição atual, a primeira apresentada por Tadeu Schmidt, superou os índices de estreias dos últimos três anos do reality. Segundo a emissora, o programa do dia 17 de janeiro registrou 28 pontos em São Paulo e média de 30 pontos no Rio de Janeiro.

Na terça (15), ao mostrar - e explicar - a eliminação de Maria, o reality bateu recorde de audiência e participação este ano no Rio, com 33 pontos de audiência e 58% de share. Este é o maior índice da atração na desde a final do "BBB 21" e um dos maiores conseguidos pela Rede Globo em 2022.

Mas chega de dados e vamos aos babados, que é mais gostoso...

1. A ELIMINAÇÃO DE MARIA

Sem dúvidas, o momento mais marcante do primeiro mês do "BBB 22". Integrante do camarote, a atriz e cantora, que confirmou ter tendências agressivas no confessionário , foi desclassificada por protagonizar um momento polêmico no jogo da discórdia na segunda (14), quando acertou um balde na cabeça de Natália.

Maria bateu o balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia. O que acharam da atitude da sister? #BBB22 pic.twitter.com/9F9AZfc5uS — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) February 15, 2022

Mesmo afirmando não ter sido intencional, o comportamento da artista revoltou as redes sociais. Muitos internautas chegaram a acusá-la de agressão, pedindo sua desclassificação.

Após avaliar o vídeo algumas vezes, a produção do "BBB 22" concordou que a atitude da sister contra Natália foi um ato de agressão, o que é proibido pelas regras do "Big Brother". Maria teve sua saída anunciada na terça (15) , deixando muitos participantes surpresos.

2. CASA DE VIDRO

Achando que o clima paz e amor do "BBB 22" estava incomodando o público, Boninho resolveu "esquentar" as coisas apostando na infalível Casa de Vidro. Larissa e Gustavo entraram no domingo (13), após o público decidir suas permanências no jogo

A pernambucana ainda não rendeu o esperado, além de ter falado várias "fake news", como dizer que Eslovênia era uma das preferidas do público (o que não corresponde muito com a verdade, né?).

Larissa e Gustavo na Casa de Vidro Crédito: Reprodução/Globo

O advogado paranaense - que se autointitulou "hetero top" - foi uma escolha acertada. O rapaz é treteiro, já saiu disparando emojis negativos contra os colegas de confinamento (afirmou que Larissa é uma "plantinha", como os participantes se referem aos brothers que não fazem diferença no game) e está se aproximando de Arthur Aguiar, um dos preferidos dos espectadores até agora.

3. SEXO E PEGAÇÃO

Confirmando as palavras de Thiago Abravanel, o "BBB 22" vai ser de amor (literalmente). Comum nas edições da gincana na Europa, o sexo entre os participantes do reality show no Brasil costuma ser uma prática um tanto discreta, se assim podemos definir, uma espécie de tabu, tanto dos brothers quanto por parte do público... Costumava, corrigindo o verbo.

Maria e Eliezer trocam beijos e amassos Crédito: Reprodução/Globoplay

Eliézer se tornou um dos maiores pegadores das últimas edições do game. Em um mês, já transou com Maria Natália . E olha que ele ainda afirmou estar com medo de acabar sendo cancelado por manter relações sexuais para o Brasil inteiro ver. A internet, que não perde tempo, está dizendo que só falta uma transa para ele "pedir música no Fantástico". Pode isso, Arnaldo?

Gente abri o bbb só pra ver rapidinho, e o clima era esse ?



Eli meu filho daqui a pouco pede música no fantástico ??



Natália e Eli #festabbb22 #bbb #RedeBBBB pic.twitter.com/ogmvfa91lt — G A B I (@eugabibrito) February 17, 2022

Além de sexo, o "BBB 22" teve muita pegação. O primeiro beijo da edição foi entre Eslovênia e o capixaba Lucas (ainda meio tímido no jogo), mas alguns brothers já tinham dado selinhos, inclusive triplos. Maria, outra pegadora nata, beijou Linn da Quebrada e Eliezer em uma festa.

Eslô e Lucas trocaram o primeiro beijo do "BBB 22" Crédito: Reprodução/Globoplay

Outro representante do ES no reality, o velocista Paulo André, "realizou o sonho" de muitos internautas. Formando um casal "shipado" nas redes sociais desde o início do programa, o atleta ficou algumas vezes com Jade

4. CANTORIA QUE "DEU RUIM"

Atire o primeiro controle remoto (cuidado para não quebrar a tela da TV) quem não ficou saturado com a cantoria que os brothers armaram durante esse primeiro mês? A música "Deixa Tudo Como Tá", de Thiaguinho, virou uma espécie de hino dos confinados. Alguns internautas chegaram a reclamar, pois em várias ocasiões o refrão "a gente não vai errar, a gente não vai errar, não" foi ouvido. Que medo de errar é esse, gente? Rolou um cancelamento para a geral.

Eu escuto "a gente não vai errar" eu já fico com depressão #BBB22 pic.twitter.com/ZxrF0MS6FC — vivis? (@vesteshh) February 9, 2022

Oi? Mesmo despois de ser cantada várias vezes no "BBB 22" você ainda não conhece a música? Dá uma espiadinha, ou melhor "ouvidinha"...

Espertos, Gustavo e Larissa, que vieram da Casa de Vidro, informaram aos participantes que a cantoria já estava queimando o filme da galera. "Não cantem mais, por favor!", bradou o sempre ligado advogado paranaense.

5. CANCELAMENTOS

Sim, o pânico - dos participantes, é claro! - dos cancelamentos nas redes sociais ainda não bombaram como na edição de 2021 (Karol Conká que o diga), mas teve alguns interessantes, sim!

Rodrigo, Bárbara, Laís e Eslovênia foram cancelados por alguns internautas, mesmo que de leve. O paulista, principalmente, por usar uma expressão transfóbica para se referir a uma travesti. O tema logo foi comentado por Linn, que explicou a diferença dos termos usados. Ah, sim: as paranoias do rapaz no jogo também desagradaram parte do público.

Bárbara, eliminada na terça (15) com um índice de rejeição de 86,02%, um dos dez maiores da história do "BBB", foi cancelada por usar uma expressão de cunho racista para descrever a performance de Douglas Silva em um jogo da discórdia. Além disso, pegou muito mal o episódio mal contado que reuniu a gaúcha, Laís e Eslovênia, que, supostamente, teriam imitado um macaco enquanto falavam de Natália. As três acabaram canceladas na web, mas a Rede Globo preferiu não comentar ou mesmo dar grande repercussão ao assunto.