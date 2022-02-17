Após expulsão do “BBB 22”, Maria deve ganhar papel em série da Globo

Parece que a vida da ex-BBB Maria irá ganhar um novo capítulo. Após ser expulsa do reality show da Rede Globo, a atriz teria recebido uma proposta para atuar em uma série da emissora. De acordo com o site Notícias da TV, do UOL, a roteirista Manuela Dias, autora de “Amor de Mãe", entrou em contato com a ex-sister para oferecer a oportunidade.
Segundo a publicação, Maria foi convidada para compor o elenco da segunda temporada da série “Justiça”, já no próximo semestre deste ano. Inclusive, a autora teria conversado com José Luiz Villamarim, diretor artístico da atração, sobre a intenção de colocar a ex-sister no cast. “Justiça” começou a ser exibida em 2016 e está disponível no Globoplay.
Além disso, esse não seria o primeiro trabalho de Maria com Manoela, a atriz ficou conhecida pela personagem Verena, em “Amor de Mãe”. Na novela, a personagem da ex-BBB viveu um romance com Álvaro de Nóbrega, interpretado por Irandhir Santos.
A série “Justiça” deve chegar às telas ainda mais emocionante. A primeira temporada, de 2016, foi gravada em Recife e trouxe diversas reflexões acerca dos valores morais da humanidade.