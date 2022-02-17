Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Eliezer e Natália fazem sexo no "BBB", e Gustavo e Laís se beijam na cama

Clima quente na festa do reality.  Após se beijarem muito na frente de todos, ambos resolveram ir transar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:54

Eliezer e Natália se beijam na dispensa
Eliezer e Natália se beijam na dispensa Crédito: Reprodução
A madrugada do Big Brother Brasil 22 (Globo) foi muito quente. Eliezer e Natália fizeram sexo e Gustavo e Laís se beijaram na cama de um dos quartos.
A aproximação entre Natália e Eliezer, até então desafetos, já que um vota no outro, começou na última festa quando Maria ainda fazia parte do reality. Porém, na ocasião foram apenas alguns beijos e arrependimentos.
Mas na festa dessa madrugada (17) foi diferente. Após se beijarem muito na frente de todos, ambos resolveram ir transar. Vídeos que circulam na internet mostram os movimentos feitos por ambos na cama.
Foi Vyni quem deu os preservativos para Natália levar ao quarto. Nat ainda perguntou se ele queria mesmo dar esse próximo passo antes de começarem. Vale lembrar que Eli e Maria já haviam tido uma relação sexual no programa.
Mas o clima de pegação não acabou aí. Além dos casais Paulo André e Jade e Lucas e Eslovênia trocarem beijos, um novo romance começou: Laís e Gustavo ficaram aos beijos sob o edredom.
No começo da festa da líder Jade Picon, Gustavo já tinha admitido para Laís que entrou no BBB já querendo beijá-la. A conversa entre os dois aconteceu ainda no começo da noite e rendeu muitos comentários do público nas redes sociais.
O participante da Casa de Vidro, que entrou no programa oficialmente apenas no último domingo (13), disse para a médica que ela está sendo desejada por todos fora do programa. "Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. É verdade. Tu é uma das mulheres mais desejadas do Brasil", afirmou.
Quando finalmente foram para o quarto continuar as carícias, Scooby chegou a brincar perguntando se eles queriam um edredom. Gustavo até caiu da cama.

Veja Também

Gustavo diz para Laís que queria beijá-la antes de entrar no reality

Música de Maria toca na festa e brothers se emocionam: 'Todo mundo arrepiado'

Luana Piovani publica fotos de ensaio completamente nua: 'Gata de botas'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados