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Luana Piovani publica fotos de ensaio completamente nua: 'Gata de botas'

Atriz aparece usando apenas um par de botas, ainda assim transparentes.  Ao todo foram quatro imagens entre terça (15) e quarta-feira (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 08:32

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show
Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Luana Piovani, 45, resolveu presentear os seguidores com uma sequência de publicações em que aparece completamente nua, usando apenas um par de botas --ainda assim transparentes. Ao todo foram quatro imagens entre terça (15) e quarta-feira (16). "Gata de botas", escreveu na legenda de uma delas.
As imagens foram feitas pelo fotógrafo Renam Christofoletti, que tinha na equipe Rafael Senna como maquiador e Paulo Zelenka como stylist de moda. Elas foram realizadas há cerca de duas semanas em São Paulo.
Na época, Luana disse que as fotos estariam na capa de uma publicação em breve. "A 'não sei quem' não quis publicar porque não tem a imagem da 'nova mulher' (sabe Deus o que é isso)", comentou na primeira publicação. "A outra 'não sei quem' queria publicar apenas dentro e nada de capa e a outra 'não sei quem' também só queria publicar dentro."
"Então eu, a mulher de todas as datas (ontem, hoje e amanhã) entendi que preciso desapegar-me dessa velhice de coisas publicadas", continuou. "Papel já era, cuidemos das árvores o pá... Bora de internet, minha rede social abrange muito mais pessoas", encerrou.
Em outra publicação, ela também brincou com a legenda "a mãe tá on" e disse que continuará publicando outras imagens do ensaio. "E seguimos o baile, temos ainda muitos cliques deusos para postar", avisou.

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