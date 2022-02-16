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João Neto, da dupla com Frederico, revela câncer de tireoide

Sertanejo adiantou, na tarde desta quarta-feira (16), que vai passar por uma cirurgia para a retirada do tumor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:47

O cantor João Neto, da dupla com Frederico, revelou na tarde desta quarta-feira (16) que está em tratamento para curar um câncer de tireoide. Ele contou que recebeu o diagnóstico em dezembro de 2021, após uma série de exames de rotina.
O anúncio foi feito por meio das redes sociais da dupla. De acordo com João Neto, ele decidiu falar sobre o assunto para alertar os fãs sobre a doença e aconselhá-los a fazerem testes constantemente.
"Decidi compartilhar com vocês esse meu momento", afirmou o músico. "É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui."
O cantor também contou que vai passar por uma cirurgia para retirar o tumor. O procedimento deve ocorrer no Hospital de Amor (antigo Hospital de Câncer de Barretos), no interior de São Paulo.
João Neto revelou que está fazendo tratamento contra um câncer na tireoide
João Neto revelou que está fazendo tratamento contra um câncer na tireoide Crédito: Reprodução/Instagram
"Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês", disse João Neto. "Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo."
A publicação recebeu diversas respostas com mensagens de apoio ao cantor. Entre eles, alguns colegas como Claudia Leitte, João Bosco (dupla de Vinicius), Wanessa, Lucio Mauro Filho e a dupla Maria Cecilia e Rodolfo.

Correção

21/02/2022 - 2:51
A imagem que ilustrava a matéria na primeira publicação era do cantor Frederico, que faz dupla com João Neto. A foto foi trocada por uma do cantor que é citado no texto e está em tratamento contra um câncer.

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