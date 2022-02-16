BBB 22

"BBB 22": Gustavo chama Larissa de 'plantinha' e diz que ela está acomodada

Brothers que entraram pela Casa de Vidro discutiram na manhã desta quarta (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 14:04

Gustavo e Larissa discutem no
Gustavo e Larissa discutem no "BBB" Crédito: Reprodução/Globo
Embora tenham entrado juntos pela Casa de Vidro, Larissa e Gustavo estão se desentendendo no Big Brother Brasil 22. Na manhã desta quarta (16), os dois brigaram e o brother chamou a pernambucana de "plantinha" e disse que ela ingressou no reality acomodada.
A confusão começou após Gustavo sair de dentro do Confessionário e achar que Larissa, Eliezer e Viny estavam falando sobre ele. A sister foi para o quarto Lollipop, e o curitibano comentou: "O assunto chegou."
Rindo, Jessilane confirmou: "A galera estava comentando mesmo". Gustavo resolveu então tirar satisfação com Larissa. Ele abriu a porta do quarto e disse: "Quem quiser falar algo para mim, fala na cara, tá? Melhor do que dar Queridômetro é falar na cara."
"Meu bem, se a carapuça serviu, não posso fazer nada", respondeu a pernambucana. "Não é carapuça, Larissa. Eu peguei você falando de mim na cara", rebateu o empresário. "Só tem você aqui dentro?", indagou a sister. "Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis. Faça o teu jogo e eu faço o meu. Respeita a minha pessoa", ironizou Gustavo.
"Não tem só você aqui dentro da casa como estrategista, não", disse a pernambucana. "Se você acha que o único estrategista da casa é você, você está enganado, meu amor. Não é só você que sabe jogar, não", insistiu Larissa.
"Vai lá, plantinha", respondeu Gustavo.

