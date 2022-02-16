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BBB 22

Naiara chupa limão e ironiza saída de Bárbara: 'Não pode fazer careta'

Eliminada na terça passada, cantora 'comemorou' resultado do paredão. Ela apareceu chupando um limão e dando um gole em uma bebida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 10:07

Naiara Azevedo grava vídeo chupando limão e debocha da eliminação de Bárbara
Naiara Azevedo grava vídeo chupando limão e debocha da eliminação de Bárbara Crédito: Instagram/Reprodução
Praticamente uma fábrica de memes, Naiara Azevedo, 32, ou apenas "Nanacita" -como vem sendo chamada pelos telespectadores após a participação no BBB 22 (Globo)- fez questão de "comentar" sobre a saída de Bárbara Heck, 29, no paredão desta terça-feira (15).
A cantora sertaneja gravou um vídeo e não poupou deboche na gravação. Ela apareceu chupando um limão e dando um gole em uma bebida. No fim, a artista ainda disse olhando para a câmera: "Não pode fazer careta, hein".
A filmagem ironizou Bárbara, que na casa chupou alguns limões. O momento foi parar nas redes sociais de Naiara e divertiu não só os fãs, mas como também alguns artistas, entre eles; Rafael Portugal, Thiago Fragoso, Marcia Fellipe e Carolina Dieckmann.
Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos em um paredão com Arthur Aguiar e Natália Deodato. Em sua conversa com Tadeu Schmidt, 47, a sister afirmou que já esperava pela eliminação e que estava sentindo que tinha chegado a sua hora, mesmo sendo algo contra a sua vontade. Ela também pediu para que o público tivesse paciência com ela e que torce para não estar "cancelada".
Naiara Azevedo deixou o BBB 22 na semana passada. A cantora enfrentou um paredão com Arthur Aguiar e Douglas Silva. Diferente de Bárbara, Naiara saiu com uma porcentagem mais baixa, com 57,77% dos votos do público.
Quando estava na casa, Naiara não tinha rivalidade com Bárbara ou o grupo de amigas da modelo. Apesar disso, a sertaneja se aproximou mais de Linn da Quebrada, Natália e Jessilane -elas foram apelidadas de "comadres" e G4 pelo público.
Mas ao sair do confinamento, Naiara Azevedo soube de fofocas e conversas que aconteciam sobre ela, o que fez com que ela se posicionasse contra Bárbara, Laís, Jade Picon, Eslovênia, entre outras pessoas da casa.

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