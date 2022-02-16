Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Kanye West assume 'responsabilidade' por 'assediar' Kim Kardashian

Ele admitiu que compartilhar capturas de tela foi chocante. "Eu assumo a responsabilidade. Ainda estou aprendendo em tempo real", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 09:51

O rapper Kanye West causou polêmica com postagens para ex Kim Kardashian
O rapper Kanye West causou polêmica com postagens para ex Kim Kardashian Crédito: Reuters/Folhapress
O rapper Kanye West, 44, diz que está se responsabilizando por seus recentes discursos nas redes sociais contra sua ex-esposa, a empresária e socialite Kim Kardashian, 41. Ele admitiu que compartilhar capturas de tela foi chocante e soou como assédio a Kim.
"Eu assumo a responsabilidade. Ainda estou aprendendo em tempo real. Eu não tenho todas as respostas. Ser um bom líder é ser um bom ouvinte."
West também se desculpou por usar todas as letras maiúsculas em suas postagens excluídas nas redes, o que ele percebeu que fazia as pessoas sentirem que ele estava "gritando com elas".
"Estou trabalhando na minha comunicação. Posso me beneficiar de uma equipe de profissionais criativos, organizadores, mobilizadores e líderes comunitários. Obrigado a todos por me apoiarem", disse West
Na semana passada, West esteve no que parecia ser uma campanha de mídia social para tentar reconquistar Kardashian. Ao mesmo tempo que também atacava o atual namorado da socialite, Pete Davidson, 28.
O discurso começou com o rapper afirmando que estava chateado por sua filha mais velha, North, estar no TikTok contra a sua vontade.
Kardashian, 41, negou a alegação dizendo em um post no Instagram que seu ex-marido tinha uma "obsessão em tentar controlar e manipular a situação". Ela acrescentou que ele faz isso "negativamente e publicamente" e só está "causando mais dor para todos".
West então acusou a ex-mulher de sequestrar sua filha, Chicago. Ele também fez uma série de ameaças físicas a Davidson em seus vários posts nas redes sociais e nas letras de novas músicas.
Kardashian então implorou a West por meio de mensagens de texto privadas para ele parar os ataques públicos contra a estrela do "Saturday Night Live" por preocupação com a segurança de seu novo namorado.
"Você está criando um ambiente perigoso e assustador e alguém vai machucar Pete e tudo isso será culpa sua", escreveu a socialite na mensagem, que West divulgou no Instagram.
Segundo o Page Six, ela então supostamente acrescentou em um texto separado: "Existem pessoas perigosas por aí e isso é assustador e não precisa ser".
Todas as postagens de West, exceto o novo pedido de desculpas postado nesta terça-feira (15), foram arquivados ou excluídas do perfil do rapper.
Não está claro porque West mudou de ideia e decidiu seguir um caminho mais dócil. No entanto, o rapper divulgou em um post, excluído na segunda (14), que ele estava ao telefone com seu pai, então talvez isso tenha influenciado seu pedido de desculpas.
Os representantes de Kardashian e West não responderam ao pedido de comentário da Page Six.

Veja Também

'Muito triste', lamenta Xuxa sobre cancelamento de cruzeiro devido à pandemia

BBB 22: Maria não será substituída e paredão continua, diz Globo

"BBB 22": Mãe de Maria pede fim de linchamento: "Ela vai ter as consequências"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Kanye West kim kardashian
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Raquele é cantora, empreendedora e influencer digital
Ex-BBB capixaba investe em carreira musical e aposta no arrocha: "Realização de um sonho"
Jovem de 28 anos teve a bicicleta elétrica roubada por grupo criminoso na Serra
Bikes elétricas eram alvo de bandidos em ação com morte na Serra
Nova degutação na fábrica da Garoto, em Vila Velha
Garoto lança experiência de degustação de chocolate e café na fábrica em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados