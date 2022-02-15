BBB 22: Maria não será substituída e paredão continua, diz Globo

A atriz Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22 no começo da tarde desta terça-feira (15). Segundo a TV Globo, ela "foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa".
"Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada", diz trecho do comunicado da emissora.
De acordo com a Globo, Maria não será substituída e o paredão desta terça-feira (15), entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido.
Maria foi expulsa após acertar o balde na cabeça de Natália, no momento em que ela jogava água na sister durante a dinâmica do Jogo da Discórdia. A notícia foi dada por volta de 12h45, após a participante ser chamada no confessionário. Os brothers ficaram surpresos com a decisão.
Natália ficou nervosa com a notícia e se sentiu culpada pela saída da atriz da casa. Ela chegou a chorar e foi amparada pelos outros brothers. "Eu não quero ser responsável pela saída de ninguém. Tanto que eu falei no Jogo da Discórdia que estava tudo bem", disse Natalia.