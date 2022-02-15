Reality show

BBB 22: Maria não será substituída e paredão continua, diz Globo

Emissora emitiu comunicado da expulsão da sister após incidente com Natália. De acordo com a TV Globo, Arthur, Bárbara e Natália continuam disputando a permanência no reality
Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 15:07

Maria pede mais uma vez desculpas a Natália no Raio-X
Maria chegou a pedir desculpas a Natália pessoalmente e no Raio-X Crédito: Reprodução/Globo
A atriz Maria foi expulsa do Big Brother Brasil 22 no começo da tarde desta terça-feira (15). Segundo a TV Globo, ela "foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa".
"Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada", diz trecho do comunicado da emissora.
De acordo com a Globo, Maria não será substituída e o paredão desta terça-feira (15), entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido.

Veja Também

Relembre os participantes que já foram expulsos do Big Brother Brasil

BBB 22: Maria é expulsa do programa após bater com balde em Natália

BBB 22: veja as maquiagens das sisters que estão bombando fora da casa

Maria foi expulsa após acertar o balde na cabeça de Natália, no momento em que ela jogava água na sister durante a dinâmica do Jogo da Discórdia. A notícia foi dada por volta de 12h45, após a participante ser chamada no confessionário. Os brothers ficaram surpresos com a decisão.
Natália ficou nervosa com a notícia e se sentiu culpada pela saída da atriz da casa. Ela chegou a chorar e foi amparada pelos outros brothers. "Eu não quero ser responsável pela saída de ninguém. Tanto que eu falei no Jogo da Discórdia que estava tudo bem", disse Natalia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Reality show Televisão
Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

