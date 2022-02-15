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BBB 22: veja as maquiagens das sisters que estão bombando fora da casa

Desde maquiagens mais clássicas e conhecidas até makes mais inovadoras, as integrantes arrasam nas produções. Maquiadores explicam como reproduzir em casa
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 07:00

Jade Picon
Jade Picon é adepta do delineado Crédito: Reprodução @jadepicon
A maquiagem das participantes do BBB sempre dá o que falar. Ano passado, a maquiadora Juliette Freire, movimentou a web com seu delineado perfeito. O traço preciso na make dos olhos foi um dos pontos que mais fez sucesso no programa. Neste ano, não é diferente e as participantes tem arrasado nas criações.
Jade Picon, por exemplo, é uma que gosta de ousar nos looks e na maquiagem. O delineado gatinho com traço no canto interno virou marca registrada da influenciadora, assim como pequenos corações feitos nos olhos. Apostando no rosa, branco, preto e vermelho, a make virou sensação fora da casa.
A maquiadora Daniele Franklin, do salão Aline Bianca, conta que, em alguns sites, é possível encontrar delineadores com formatos de corações, estrelas, dentre outros. Também tem os delineadores coloridos, como o em gel ou líquido, batom líquido matte e até sombras coloridas. "O truque com a sombra é simples, basta raspar um pouco de sombra em uma superfície lisa, misturar os pozinhos e aí pingar um pouco de diluidor de sombra, bruma ou spray fixador para tornar o produto cremoso".
Uma dica para quem tem dificuldade de fazer os corações, é usar um pincel de precisão bem fino para delinear e desenhar o coração com cuidado. "Se você está se sentindo insegura, faça marcações com um lápis branco. Se errar, será muito mais fácil tirar do que o delineado colorido", conta a maquiadora.
Para que a make dure por mais tempo e os corações não se desfaçam com algumas piscadas, o ideal é usar um primer para olhos e escolher um delineador a prova d’água. "Aplique fixador de maquiagem ou bruma, logo em seguida, para intensificar a fixação e a durabilidade", diz Aline Bianca.

DELINEADO

O delineado, uma ótima pedida para destacar os olhos, também continua fazendo sucesso dentro e fora da casa. Para fazer o perfeito, o ideal é utilizar o pincel adequado no formato do olho para não deixar o olhar caído. "Existem várias formas de fazer delineado, tem caneta carimbo e outros tipos de delineadores (em líquido, em gel ou caneta) mas todos requerem o conhecimento da pálpebra para que o delineado apareça e tenha uma ponta bem delimitada. É preciso prática, por isso pratique sempre até chegar a perfeição", diz Caic Goulart, do Camarim Tex.

FOCO NA BOCA

O batom também tem sido protagonista na casa. Além de Naiara Azevedo - que já saiu -, a participante Jessilaine Alves é adepta do batom vermelho. A maquiadora conta que a cor combina com qualquer ocasião. "A dica para usar o batom vermelho durante o dia, é combinar com pele e olhos mais discretos, uma produção mais minimalista. Pode e deve ser usado por quem gosta e se sente bem com ele nos lábios", diz Aline Bianca. 
Se quiser acrescentar volume nos lábios, o ideal é escolher opções com brilho ou finalizar com gloss. "Existem diversas opções de gloss com o objetivo de deixar os lábios mais volumosos. Os mesmos possuem ácido hialurônico, resultando em lábios hidratados, preenchidos e volumosos, dando a sensação de uma boca maior", diz ela. E para quem gosta de batom escuro, é bom saber que ele tende a deixar os lábios mais finos. "Um truque bastante usado para aumentar a boca, é preencher os lábios com um lápis de contorno e depois aplicar o batom", sugere Aline Bianca.

MAQUIAGEM LEVE

A maquiagem leve e com ar natural está com tudo. Quem escolhe ela, opta por uma pele corrigida e tonalidades claras nos olhos e na boca. Linn da Quebrada é uma das adeptas. "Para quem quer optar pela make leve, a dica é hidratar bastante a pele, e a maquiagem vai camuflar algumas imperfeições. Por isso é importante ter uma pele bem cuidada", diz Caic Goulart. 
Aline Bianca conta que o corretivo é um produto de maquiagem usado para cobrir as imperfeições do rosto, como espinhas, rugas, olheiras e manchas na pele. "Ele também pode ser utilizado para iluminar alguns pontos e ajudar no contorno, como as pálpebras, o nariz, a testa e o queixo". 

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