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Cheio de estilo

Bucket hat: dicas para combinar o chapéu que é tendência no BBB 22

Também conhecido como 'chapéu de pescador', ele teve seu grande sucesso entre as décadas de 1990 e 2000. Durante o reality show, a peça não sai da cabeça de Jade Picon, Paulo André, Bárbara Heck e Pedro Scooby
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 16:25

Paulo André
Paulo André usou o modelo tie-dye no programa Crédito: Reprodução @iampauloandre
Com apenas quatro semanas de Big Brother Brasil, parece que os participantes já escolheram o acessório que será hit nessa temporada: o bucket hat. Também conhecido como 'chapéu de pescador', ele teve seu grande sucesso entre as décadas de 1990 e 2000. Durante o BBB 22, ele não sai da cabeça de Jade Picon, Paulo André, Bárbara Heck e Pedro Scooby. 
A consultora de imagem Vládia Maciel explica que o chapéu era o acessório preferido entre os rappers, e que a tendência voltou  principalmente nas cabeças das fashionistas mais descoladas. "Ele garante estilo e proteção, uma vez que pode ser usado tanto na praia, de biquíni para proteger do sol, quanto na cidade, no look casual, e até mesmo numa balada mais descolada, como um acessório irreverente". 
A peça é muito versátil e pode ser usada por qualquer pessoa.  Encontrada em diversos materiais e texturas, como o mais tradicionais, de algodão, ou até mesmo de crochê, ou em couro. "Pode ser usado como ponto de cor em um look neutro. E para aqueles que querem adotar a tendência mais elegante, pode apostar em looks monocromáticos, quando todas as peças têm a mesma cor, podendo variar nas tonalidades. Fica chique", conta Vládia Maciel.
A consultora de imagem Camile Stefano conta que o bucket hat é um acessório fácil de combinar e é uma ótima opção para dar o up no visual. "Encaixa em todos os estilos, você encontra desde modelos mais básicos, passando pelos bem coloridos e até mesmo de crochê, mais uma tendência da estação. Além de ser uma peça sem gênero, dando mais liberdade para todos explorarem essa tendência". 
Para sair da mesmice e trazer um humor descolado para a roupa, ela sugere usar modelos coloridos em looks básicos. "Acrescente o bucket hat a um look de alfaiataria e traga modernidade e descontração. Combine com peças da estação, vestido de crochê, shorts e papete, não tem erro para um look super cool e atual", diz Camile. 
Do menorzinho até o mais largo, existe um bucket hat para todos os gostos. "Não existem regras no tamanho. A dica é usar o que se sentir mais confortável e o estilo permitir. Os mais largos são mais ousados e com certeza trazem um toque a mais de estilo", diz Camile Stefano.
Ela conta que o mais importante é se divertir com a peça e usar a criatividade. "O bucket é uma peça ousada e divertida. Ele eleva qualquer visual. Mesmo que você ainda tenha dúvidas sobre a peça, vale a pena arriscar", finaliza. 

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