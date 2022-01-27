É fashion! As 8 novidades da moda nesta semana estão aqui

O modelo com os óculos Catarina, da Colcci Eyewear, que tem um design leve e delicado Crédito: Divulgação Colcci Eyewear

A Colcci Eyewear convocou o casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo para ser protagonista da nova linha de óculos de grau que acaba de ser lançada. "Camila e eu temos muito prazer em trabalhar com a marca, temos liberdade da criar, e isso nos dá ainda mais vontade de darmos o nosso melhor. O resultado dessa campanha foi muito bom, e todos os elementos se conectaram”, conta Klebber.

Além na nova linha de óculos, a semana também conta com a coleção de alto verão da Arizona, intitulada de "Mormaço". São dez conjuntos de biquínis e dois modelos de body, além de cangas, camisas, peças em crochê e bonés. "Escolhi as cores primárias que são a cara do verão e têm muito a ver com a pegada vintage", conta a capixaba Eduarda Morandi.

O calor está nas alturas, mas as coleções de pré-outono já começam a chegar às lojas. A Schutz, por exemplo, já apresenta em suas vitrines as peças inspiradas no humor nostálgico dos anos 1990 e 2000. A aposta é o retorno dos modelos de sapatos de meia-pata para serem usados com ou sem meia, como mules e botas de cano médio e alto. Já a Mr Cat faz pela primeira vez uma campanha inteira só com produtos para mulheres. E a estrela é a atriz Bruna Linzmeyer.

A CARA DO BRASIL

A coleção traz peças com modelagens soltinhas, muita estampa e cores Crédito: Divulgação Hering

A Hering inicia o ano com mais um lançamento exaltando o que o Brasil tem de mais bonito. A marca apresenta a coleção cápsula "Belezas Brasileiras", repleta de estampas significativas inspiradas na brasilidade e na mulher, fruto do talento e assinatura da artista Aline Bispo.

A coleção carrega a conexão entre histórias e formas, com a beleza de corpos que se tornam um só. Com a mensagem de que nada é mais bonito do que amar sua própria história, a marca traz camisetas, bermudas, vestidos e quimonos com modelagens soltinhas, com muita estampa e cores. Parte das vendas da coleção será revertida para o Instituto Identidades do Brasil e suas iniciativas de inclusão racial.

ÓCULOS DESPOJADOS

O modelo C6176 tem uma armação de visual leve, despojado e versátil Crédito: Divulgação Colcci Eyewear

Camila Queiroz e Klebber Toledo são protagonistas da nova linha de óculos de grau da Colcci Eyewear. A novidade é composta por 11 modelos com propostas diversificadas buscando assim todos os gostos. O modelo Catarina traz um design leve e delicado. Com frente quadrada em poliamida e hastes em metal, e ponteiras ajustáveis em acetato, ele imprime um visual simples e sofisticado.

Já o modelo unissex hexagonal C6173 tem tamanho de olho médio, estrutura em metal, hastes com ponteiras reguláveis em acetato e plaquetas nasais. Já o modelo C6176 tem uma armação de visual leve, despojado e versátil que compõe qualquer look. As plaquetas nasais e ponteiras em acetato ajustáveis garantem mais conforto no uso diário dos óculos. "Apostamos bastante no lançamento dessa linha de óculos de grau, pois conseguimos chegar em modelos diversificados e designs diferenciados”, diz Daniella Facchinetti, gerente de marketing e produto da marca.

DE OLHO NO OUTONO

As famosas botas tratoradas são destaque na coleção Crédito: Divulgação Schutz

Para marcar a transição do verão para o inverno, a Schutz inicia o ano com uma coleção de pré-outono no humor nostálgico dos anos 1990 e 2000, com aquele toque especial na estampa de tweed, estilo mais rocker, grunge e school girl. A aposta é o retorno dos modelos de sapatos de meia-pata para serem usados com ou sem meia, como mules e botas de cano médio e alto.

A cartela de cores transita em tons elegantes, com destaque para o pink, nude e preto. As famosas botas tratoradas vêm acompanhadas do mais novo lançamento da marca, a moderna bolsa Kiara, sinônimo do mix entre atitude glam e shape utilitário.

A corrente de metal pode ser retirada da bag e ser usada como um colar. Os sneakers também são pontos altos da temporada. Chegam com um mix de materiais ousados como a novidade do cordão esportivo, lona, couro e solado na plataforma, mais um item da identidade da marca através do volume que relembra o triângulo. As papetes, pochetes e sandálias ganham versões em texturas metalizadas e alças de correntes, garantindo aquele contraste cool entre o humor glam, urbano e atual. As novidades já estão na loja do Shopping Vitória, em Vitória.

VERÃO LISTRADO

A coleção brinca com o mix de estampas Crédito: Divulgação Pedro Miceli

A marca capixaba Arizona lança a coleção de alto verão chamada "Mormaço". As peças foram fotografadas na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, e evocam calor e brasilidade. A coleção brinca com o mix de estampas: listras grossas, finas e quadriculado. Todos os biquínis são ‘descombinantes’, mas feitos para combinar entre si.

As cores marcantes da coleção, que traz dez conjuntos de biquínis, dois modelos de body, além de cangas, camisas, peças em crochê e bonés, são o off-white, o amarelo, o azul e o vermelho. “Queria muito fazer uma coleção listrada. E as cores primárias são a cara do verão e têm muito a ver com essa pegada vintage, com aquele biquíni que toda mãe já usou nos anos 1970 e 1980”, conta a empresária Eduarda Morandi.

VIDA AO AR LIVRE

Os tricôs têm o shape ideal para viver ao ar livre. Crédito: Divulgação Ida

A IDA lançou a coleção Pluralidades, que tem como plano de fundo um dia fresco à beira do lago. A coleção destaca o toque dos tecidos e tramas, nós e laços que podem ser criados nas peças, além do movimento e do caimento dos vestidos e saias, presentes em todos os lançamentos da marca para o verão.

Destaque para o comprimento míni em saias e shorts, para destacar a iluminação da pele à mostra pelo sol do verão, que também inspira o tom de amarelo presente na cartela de cores. As nuances também passam por verde bandeira, coral, rosa, vermelho queimado e bege que, acompanhando as cores clássicas, compõem uma paleta fresca e contemporânea para a estação. Os tricôs, cada vez mais presentes no mix da marca, têm o shape ideal para viver ao ar livre. Coletes e calças de tricô formam conjuntos versáteis e elegantes, sem perder a leveza, além de peças com recortes verticais e fluidos que completam os looks.

SÓ PARA ELAS

Cores contrastantes e modelagens versáteis são destaque na coleção Crédito: Divulgação Mr Cat

A Mr Cat faz pela primeira vez uma campanha inteira só com produtos para mulheres. Para o lançamento, podemos esperar cores contrastantes, modelagens versáteis, materiais premium e acabamentos com personalidade. Carol Baum, à frente do estilo feminino, ressalta que além das novidades, repaginou best-sellers da marca, como a espadrille, que surge mais imponente, e o tênis Zen, feito em knit, que carrega agora estampa animal print.

Destaque também para coturnos pesados em off White e bolsas com shape hobo, em versões mini e maxi. A atriz Bruna Linzmeyer é a estrela escolhida para mostrar a nova coleção pré-outono.

ESTILO AVENTUREIRO

A collab inédita é inspirada no espírito jovem e radical Crédito: Divulgação C&A

Em clima de alto verão, a C&A e o Canal OFF, lançam coleção masculina inédita pensada para se conectar com o público e traduzir o DNA aventureiro, explorador e apaixonado pela vida outdoor. Tendo a sustentabilidade como um dos pilares da coleção, as marcas reuniram características e atributos sustentáveis exclusivos em cada uma das peças.

Inspirada no espírito jovem e radical, a coleção chega com um mix de 34 produtos ideais para se aventurar na vida ao ar livre. Com camisas, bermudas de algodão, shorts de banho, mochilas, chapéus, bonés e camisetas, entre outros itens. A cartela de cores da coleção transita entre tons neutros, azul, cinza, amarelo e o clássico preto, enquanto os tecidos variam entre algodão, malha, variações de poliéster, sarja e moletom.

PÉS COLORIDOS

Despojadas e versáteis, as peças refletem a intensidade solar Crédito: Divulgação Ipanema

Nesta temporada, as cores vibrantes chegam trazendo positividade, vivacidade e alegria e, junto delas, a nova coleção de sandálias da Ipanema. Despojadas e versáteis, as peças refletem a intensidade solar por meio da moda dopamina, que invadiu acessórios, roupas e calçados que mudam o humor e estimulam o bem estar.