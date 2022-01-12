Cores vibrantes: aposte nos tons de neon nos looks do dia a dia

A cantora Dua Lipa já aderiu a tendência do neon Crédito: Reprodução @Dualipa

Basta dar uma volta pelas ruas para perceber como as cores vibrantes continuam sendo tendência na moda. Do verde-fluorescente ao laranja marca-texto, roupas e acessórios fazem sucesso nos looks vibrantes.

A consultora de imagem Tati Arruda conta que essa é uma das principais tendências da estação. "A moda dos anos 1990 voltou com tudo. E o neon é um grande representante dessa década. Além disso, ele também é um grande trunfo da Dopamine dressing, tendência que explora a capacidade das cores em trazerem boas sensações", conta a consultora de imagem Tati Arruda.

As opções para aderir às cores são muitas, como em biquínis, roupas ou acessórios. "Os biquínis são as peças mais fáceis para investir. Eles dão um toque todo especial para as fotos na praia, pois contrastam com o céu azul e o mar. Na praia ou piscina você também pode apostar na criatividade, incluindo também acessórios coloridos, como colares, brincos, sandálias e bolsas em neon", diz Tati Arruda. Ela conta que brincos, colares, lenços e bolsas casuais são boas opções para quem quer incluir um item neon fora do ambiente da praia.

"Peças com detalhes em neon (e não completamente nesta cor) também podem ser uma opção. Pode ser um botão, um viés, uma costura que vai trazer um toque fashion"

A consultora de imagem Camile Stefano conta que as tonalidades podem ser usadas no dia a dia, no look noturno ou na praia. "Dá para usar apenas uma bolsa ou um sapato para trazer um toque divertido a produção ou investir em um conjunto de alfaiataria. Teremos neon por todos os lados, unhas e maquiagem também prometem entrar na tendência".

Para quem tem dificuldade de inserir o neon nos looks do dia a dia, ela sugere investir em uma peça. "Pode ser um acessório como colar, brinco, bolsa ou sapato. Combine com produções mais leves e básicas, o neon vai arrematar o look de maneira discreta e moderna", conta.

Os looks monocromáticos também terão o seu lugar na tendência. "Tudo garante que veremos muito conjunto de alfaiataria (calça e blazer ou saia e blazer) em tons de neon, mas não é todo mundo que sustenta. Monocromático não precisa ser exatamente todas as peças no mesmo tom, então é possível fazer um monocromático brincando com as variações de tom", indica Camile.

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Uma seleção de roupas e acessórios para entrar na moda Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva