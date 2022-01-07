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Beleza natural

Cabelo no verão: veja os cuidados que ajudam a manter os fios saudáveis

Com algumas precauções, como a proteção solar e a hidratação, é possível aproveitar a estação e ainda manter os cabelos bonitos e saudáveis no pós-sol
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:00

Mulher na praia
A proteção solar é fundamental para manter os fios saudáveis Crédito: Freepik
Sol, vento, sal, cloro e areia. Essa combinação é a cara do verão, mas também ajuda a deixar os cabelos ressecados. Mas não precisa entrar em desespero. Com alguns cuidados, é possível aproveitar a estação e ainda manter os cabelos bonitos e saudáveis no pós-sol.
A tricologista Cristal Bastos explica que assim como a pele, os cabelos também sofrem com a ação do sol. "Os raios UVA e UVB também penetram nas madeixas e causam danos na composição estrutural dos cabelos, provocando oxidação, o que deixa o fio mais claro. Porém, engana-se quem pensa que é algo positivo o cabelo clarear 'naturalmente'. Na verdade, isso significa que o fio perdeu sua proteção contra a luz".
O sol também causa alterações na queratina e nas ceramidas, que unem as cutículas dos cabelos, deixando-os ásperos, sem brilho, frágeis e quebradiços. "A água do mar, o cloro e os agentes químicos (para tratarem a água da piscina) intensificam a perda de água do fio, interferindo na elasticidade e favorecendo a quebra, deixando os porosos e com pontas duplas", conta Cristal Bastos.

CUIDADOS

Os cuidados com os cabelos devem ser durante todo o ano, mas no verão são imprescindíveis para manter a saúde dos fios. O conselho é que sejam feitas hidratações semanais em casa combinadas a tratamentos terapêuticos recomendados por profissionais. “Não existe cabelo bonito se o couro cabeludo não é saudável. Então, o tratamento deve sempre começar por ali. O acúmulo de resíduos e a oleosidade geram obstrução dos folículos, promovendo queda e até inflamação. Nosso protocolo tem o objetivo de fazer limpeza profunda e calmante no couro cabelo e de recuperar e fortalecer a haste capilar”, explica Cristal Bastos. 
A tricologista Camila Zanoni conta que os agentes externos - principalmente sol, mar e piscina - abrem as escamas da fibra capilar, deixando os fios mais porosos e propensos ao ressecamento. "Além da perda do brilho e oxidação da cor. Por isso muitos cabelos clareiam no sol". 
Durante a exposição aos raios solares, a especialista sugere usar um leave-in com proteção solar para proteger os fios da radiação UV, além de investir em hidratação e nutrição duas vezes por semana. "Os cremes de pentear, ativador de cachos e leave-in só irão proteger do sol se tiverem a função proteção solar. Já a hidratação vai depender da proposta de cada marca, mas, de forma geral, eles ajudam a manter a maciez e brilho dos cabelos, preservando os tratamentos realizados na fibra", explica Camila Zanoni. 
Outra preocupação é das loiras, que podem ficar com os cabelos esverdeados. Camila explica que o cloro não é o vilão do problema. "Isso acontece devido o sulfato de cobre da água. Para prevenir, o ideal é não mergulhar o cabelo, mas molhar, enxaguando em água corrente. Ela também pode investir no leave-in e nos fios secos e, após o banho na piscina, reaplicar. Os fatores de proteção irão ajudar a reduzir esse efeito", explica.

HIDRATAÇÃO SEMANAL

A proteção solar também é fundamental. Assim como a pele, os fios precisam de proteção, pois a radiação solar resseca e fragiliza as madeixas, alterando a cor: os vermelhos podem ficar alaranjados e os castanhos ganham mechas amareladas. É interessante investir em produtos com filtro solar. “É importante adotar barreiras contra a luz, usando chapéus de aba larga, lenços e se protegendo embaixo do guarda-sol”, esclarece Cristal Bastos.
Para quem se expôs muito ao sol e teve o cabelo danificado, uma dica é fazer hidratação semanal em casa ou em salões e clínicas especializadas. O procedimento é fundamental para devolver a umidade aos fios e pode ser feito uma vez por semana. É interessante investir em produtos naturais, com óleos essenciais e vegetais, que protegem e tratam as madeixas, com componentes hidratantes.
Também é recomendado não lavar os fios mais de uma vez por dia. "Nesta época, é comum lavar os cabelos mais de uma vez ao dia, mas não é o correto: não há tempo suficiente para o couro cabeludo secar antes da próxima lavagem e a umidade pode gerar ou agravar quadros de dermatite e até infecções por fungos. Se for o caso, recorra ao uso do secador com uma temperatura amena", finaliza Cristal Bastos.

VEJA 15 PRODUTOS DE CABELO PARA USAR NO PÓS-PRAIA

Vitrine de produtos para o cabelo
Uma seleção de produtos para cuidar do cabelo no pós-praia Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Máscara de Reconstrução Banana e Tamarindo Ricca. Ideal para cabelos danificados, ressecados e fragilizados. Ela devolve a elasticidade aos fios e restaura o brilho, deixando lindo e resistente. Preço: R$ 12,00

  2. Leite Multifuncional, da Cristal Clínica Capilar. Composto de óleo de coco, aloe vera e o óleo de ylang ylang, que previne danos e pontas ressecadas e dá brilho aos fios. Conta com proteção UV. Preço: R$ 89,00

  3. Máscara Capilar Hidratação, da B.O.B. Nutre, hidrata e fortalece os fios. Sua fórmula traz a proteína de quinoa, que restaura a queratina dos fios e o óleo de argan, que é rico em ômegas e ajuda a combater o frizz. Preço: R$ 47,50

  4. Máscara 1 minuto Dove Fator de Nutrição 50+. Agindo em apenas um minuto, com Fator de Nutrição 50+, um mix potente de nutrientes ativos, a máscara é feita para nutrir o cabelo danificado pelo calor o deixando sedoso, macio e lindo. Preço: R$ 23,90

  5. Máscara Restauradora Match Operação Verão, de O Boticário. Conta com fórmula concentrada rica em antioxidantes, devolvendo o aspecto saudável dos fios. Possui proteção UV. Preço: R$ 59,90

  6. Pantene Pro-V Miracles Nutre, Repõe, Revitaliza. Os óleos de amêndoas, jojoba e macadâmia ajudam a fortalecer o cabelo seco e com frizz. A fórmula bege e concentrada fortalece os fios, diminuindo a probabilidade de quebra, tornando possível manter os cabelos mais longos, saudáveis e com menos danos. Preço: R$ 28,53

  7. Máscara Restauradora Lumina, de Natura. Protege e restaura os fios dos danos causados pelo sol, praia e piscina, dando força e resistência. O item ainda conta com a exclusiva Biotecnologia Pró-teia, que preenche a fibra capilar de dentro para fora, de forma inteligente e na medida exata do dano, para um tratamento de precisão. Preço: R$ 59,90

  8. Sérum Multivitaminas, da TRESemmé. Tratamento pré-lavagem para prevenir e reparar danos diários. Desenvolvido com complexo Multivitamínico formado por Biotina, Vitamina E e Pantenol, além de Nutri-Lipídeos, que nutrem os cabelos. Preço: R$ 18,90
Vitirne produtos para cabelo
Uma seleção de produtos para cuidar do cabelo no pós-praia Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Creme de Tratamento Skala Genetiqs. Cria um filme de proteção contra as agressões externas, restaurando a resistência capilar e valorizando a genética dos seus cabelos. Possui a tecnologia exclusiva G-Force que, quando aliada com a força botânica, restaura e valoriza as características genéticas de cada tipo de cabelo. Preço: R$ 8,90

  2. Reconstrutor Capilar Overnight Amend Luxe Creations Extreme Repair. Leave-in de reparação intensiva noturna para cabelos ressecados e sem vida. Fórmula condicionante com alta concentração de ativos, que penetra na fibra capilar durante o sono. Preço: R$ 44,90

  3. Blend de óleos, da Simple Hair. É formulado à base de óleos vegetais e essenciais, que faz uma nutrição profunda no cabelo, melhorando frizz, brilho e maciez. Sua aplicação é feita sempre no cabelo seco, para uma melhor absorção do produto pela fibra capilar e pode ser usado de uma a duas vezes por semana. Preço: R$ 88,00

  4. Máscara Nutrição, da Capilar Choices Beauty Vegana. A linha da Pague Menos traz manteiga marroquina de Argan como reforço da hidratação capilar e a infusão de Jasmins. Os dois ativos juntos geram uma combinação de maciez e brilho. Preço: R$ 15,79

  5. Senscience Inner Restore Intensif Deep Repair, na Luciana Melo Perfumes. Além de hidratação intensa por ser à base de emulsão de silício, ele nutre as madeixas e devolve o brilho e a maciez. Tem na composição polímeros umectantes que reequilibram o nível de umidade dos fios. Preço: R$ 478,08. 

  6. Creme de Tratamento Monange Hidrata Com Poder. Com extrato de oliva, ele sela profundamente a estrutura do fio e combate os quatro sinais de ressecamento, revelando cabelos fortes, macios e brilhantes, além de evitar o frizz. Preço: R$ 12,49

  7. Deep repair Mask SPA Botanicals, da Jeunesse. Restaura a juventude dos cabelos com um blend de óleos hidratantes, nutritivos e antioxidantes. Preço: 189,99

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