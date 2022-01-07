Cabelo no verão: veja os cuidados que ajudam a manter os fios saudáveis

A proteção solar é fundamental para manter os fios saudáveis Crédito: Freepik

Sol, vento, sal, cloro e areia. Essa combinação é a cara do verão, mas também ajuda a deixar os cabelos ressecados. Mas não precisa entrar em desespero. Com alguns cuidados, é possível aproveitar a estação e ainda manter os cabelos bonitos e saudáveis no pós-sol.

A tricologista Cristal Bastos explica que assim como a pele, os cabelos também sofrem com a ação do sol. "Os raios UVA e UVB também penetram nas madeixas e causam danos na composição estrutural dos cabelos, provocando oxidação, o que deixa o fio mais claro. Porém, engana-se quem pensa que é algo positivo o cabelo clarear 'naturalmente'. Na verdade, isso significa que o fio perdeu sua proteção contra a luz".

O sol também causa alterações na queratina e nas ceramidas, que unem as cutículas dos cabelos, deixando-os ásperos, sem brilho, frágeis e quebradiços. "A água do mar, o cloro e os agentes químicos (para tratarem a água da piscina) intensificam a perda de água do fio, interferindo na elasticidade e favorecendo a quebra, deixando os porosos e com pontas duplas", conta Cristal Bastos.

CUIDADOS

Os cuidados com os cabelos devem ser durante todo o ano, mas no verão são imprescindíveis para manter a saúde dos fios. O conselho é que sejam feitas hidratações semanais em casa combinadas a tratamentos terapêuticos recomendados por profissionais. “Não existe cabelo bonito se o couro cabeludo não é saudável. Então, o tratamento deve sempre começar por ali. O acúmulo de resíduos e a oleosidade geram obstrução dos folículos, promovendo queda e até inflamação. Nosso protocolo tem o objetivo de fazer limpeza profunda e calmante no couro cabelo e de recuperar e fortalecer a haste capilar”, explica Cristal Bastos.

A tricologista Camila Zanoni conta que os agentes externos - principalmente sol, mar e piscina - abrem as escamas da fibra capilar, deixando os fios mais porosos e propensos ao ressecamento. "Além da perda do brilho e oxidação da cor. Por isso muitos cabelos clareiam no sol".

Durante a exposição aos raios solares, a especialista sugere usar um leave-in com proteção solar para proteger os fios da radiação UV, além de investir em hidratação e nutrição duas vezes por semana. "Os cremes de pentear, ativador de cachos e leave-in só irão proteger do sol se tiverem a função proteção solar. Já a hidratação vai depender da proposta de cada marca, mas, de forma geral, eles ajudam a manter a maciez e brilho dos cabelos, preservando os tratamentos realizados na fibra", explica Camila Zanoni.

Outra preocupação é das loiras, que podem ficar com os cabelos esverdeados. Camila explica que o cloro não é o vilão do problema. "Isso acontece devido o sulfato de cobre da água. Para prevenir, o ideal é não mergulhar o cabelo, mas molhar, enxaguando em água corrente. Ela também pode investir no leave-in e nos fios secos e, após o banho na piscina, reaplicar. Os fatores de proteção irão ajudar a reduzir esse efeito", explica.

HIDRATAÇÃO SEMANAL

A proteção solar também é fundamental. Assim como a pele, os fios precisam de proteção, pois a radiação solar resseca e fragiliza as madeixas, alterando a cor: os vermelhos podem ficar alaranjados e os castanhos ganham mechas amareladas. É interessante investir em produtos com filtro solar. “É importante adotar barreiras contra a luz, usando chapéus de aba larga, lenços e se protegendo embaixo do guarda-sol”, esclarece Cristal Bastos.

Para quem se expôs muito ao sol e teve o cabelo danificado, uma dica é fazer hidratação semanal em casa ou em salões e clínicas especializadas. O procedimento é fundamental para devolver a umidade aos fios e pode ser feito uma vez por semana. É interessante investir em produtos naturais, com óleos essenciais e vegetais, que protegem e tratam as madeixas, com componentes hidratantes.

Também é recomendado não lavar os fios mais de uma vez por dia. "Nesta época, é comum lavar os cabelos mais de uma vez ao dia, mas não é o correto: não há tempo suficiente para o couro cabeludo secar antes da próxima lavagem e a umidade pode gerar ou agravar quadros de dermatite e até infecções por fungos. Se for o caso, recorra ao uso do secador com uma temperatura amena", finaliza Cristal Bastos.

VEJA 15 PRODUTOS DE CABELO PARA USAR NO PÓS-PRAIA

Uma seleção de produtos para cuidar do cabelo no pós-praia Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Máscara de Reconstrução Banana e Tamarindo Ricca. Ideal para cabelos danificados, ressecados e fragilizados. Ela devolve a elasticidade aos fios e restaura o brilho, deixando lindo e resistente. Preço: R$ 12,00



Leite Multifuncional, da Cristal Clínica Capilar. Composto de óleo de coco, aloe vera e o óleo de ylang ylang, que previne danos e pontas ressecadas e dá brilho aos fios. Conta com proteção UV. Preço: R$ 89,00



Máscara Capilar Hidratação, da B.O.B. Nutre, hidrata e fortalece os fios. Sua fórmula traz a proteína de quinoa, que restaura a queratina dos fios e o óleo de argan, que é rico em ômegas e ajuda a combater o frizz. Preço: R$ 47,50



Máscara 1 minuto Dove Fator de Nutrição 50+. Agindo em apenas um minuto, com Fator de Nutrição 50+, um mix potente de nutrientes ativos, a máscara é feita para nutrir o cabelo danificado pelo calor o deixando sedoso, macio e lindo. Preço: R$ 23,90



Máscara Restauradora Match Operação Verão, de O Boticário. Conta com fórmula concentrada rica em antioxidantes, devolvendo o aspecto saudável dos fios. Possui proteção UV. Preço: R$ 59,90



Pantene Pro-V Miracles Nutre, Repõe, Revitaliza. Os óleos de amêndoas, jojoba e macadâmia ajudam a fortalecer o cabelo seco e com frizz. A fórmula bege e concentrada fortalece os fios, diminuindo a probabilidade de quebra, tornando possível manter os cabelos mais longos, saudáveis e com menos danos. Preço: R$ 28,53



Máscara Restauradora Lumina, de Natura. Protege e restaura os fios dos danos causados pelo sol, praia e piscina, dando força e resistência. O item ainda conta com a exclusiva Biotecnologia Pró-teia, que preenche a fibra capilar de dentro para fora, de forma inteligente e na medida exata do dano, para um tratamento de precisão. Preço: R$ 59,90



Sérum Multivitaminas, da TRESemmé. Tratamento pré-lavagem para prevenir e reparar danos diários. Desenvolvido com complexo Multivitamínico formado por Biotina, Vitamina E e Pantenol, além de Nutri-Lipídeos, que nutrem os cabelos. Preço: R$ 18,90



Uma seleção de produtos para cuidar do cabelo no pós-praia Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva