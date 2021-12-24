Autobronzeadores: o que é e como usar o produto no verão

Para intensificar a cor de forma saudável aposte em autobronzeadores em dias intercalados Crédito: Freepik

O verão também é conhecido como a temporada dos corpos bronzeados. E para ficar com a 'cor dourada' não é preciso torrar no sol, virando de lado para garantir uma cor uniforme. Quem é branquinho e não quer correr o risco de ficar vermelho ou quem não quer fazer feio e chegar na praia com "cor de palmito" pode lançar mão dos autobronzeadores.

As fórmulas dos produtos estão disponíveis com fator de proteção, em creme, gel e spray. A dermatologista Giane Giro Teixeira explica que o bronzeado é uma resposta da pele a agressão provocada pela luz solar. Os raios ultravioleta danificam o DNA e o nosso organismo produz a melanina como um mecanismo de proteção.

"Não existe bronzeado saudável, ele é sempre uma resposta ao dano produzido nas células pela radiação solar. Uma maneira mais segura de ter a cor do verão é usar os autobronzeadores. Esses produtos são a base de dihidroxiacetona, uma substância que reage com a queratina, pigmentando a camada mais externa da pele. Eles não aumentam a produção da melanina e não lesam as células", explica.

É importante lembrar que os autobronzeadores são produtos aplicados na pele e não tem relação com o bronzeamento artificial. "As câmaras de bronzeamento utilizam uma fonte que emite a luz UV e trazem mais riscos a pele que a luz solar. Elas são proibidas no Brasil", ressalta a dermatologista

"O cuidado mais importante é usar o protetor solar no mínimo FPS 30, para evitar as queimaduras solares e minimizar os danos provocados pela radiação ultravioleta. O uso do filtro irá permitir um bronzeado a longo prazo, já que ele não tem proteção de 100% dos raios solares, mas irá evitar as queimaduras, a descamação e deixar a pele mais saudável"

A médica explica que o horário da exposição sol também é importante: entre as 10h e 16h existe maior incidência da radiação solar, então o ideal é evitar a exposição direta ao sol neste intervalo. "Além disso, a alimentação com alimentos ricos em betacaroteno e outros antioxidantes reduz o dano provocado pelos radicais livres produzidos na pele pela radiação ultravioleta, deixando o bronzeado mais bonito", conta Giane Giro.

FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR

A dermatologista Renata Bortolini conta que a pele fica mais bonita quando bebemos água e nos alimentamos bem. Frutas e legumes alaranjados são ricos em betacaroteno, pigmento que se deposita na pele ajudando a evidenciar o bronze.

"Dias antes da exposição solar, esfolie a pele e, quando for se expor, escolha os horários com menor intensidade de radiação ultravioleta. Também use filtro solar, sugiro com fator mais alto em joelhos e cotovelos, e hidrate a pele com cremes diariamente. Para intensificar a cor de forma saudável aposte em autobronzeadores em dias intercalados".

A médica conta que o recomendado é procurar por produtos que vêm com fator de proteção solar associado (FPS). "É importante lembrar que, no Brasil, o FPS mínimo é de 30. Já pessoas de pele e olhos claros precisam de fator de proteção mais alto e mais cuidados ao sol, a melanina funciona como uma proteção contra a radiação ultravioleta, o que não dispensa os cuidados ao sol para quem tem pele morena também", ressalta Renata Bortolini.

"Para evitar descascar a pele, o principal cuidado é se expor ao sol com responsabilidade. Use e reaplique o filtro solar, beba água e abuse dos hidratantes pós-sol"

PÓS-PRAIA

Os cuidados no pós-praia também são importantes. A hidratação da pele é fundamental para mantê-la saudável, reduzir a descamação e as manchas mais claras que, às vezes, surgem quando o bronzeado vai perdendo a cor. "Os cuidados no banho também são importantes: opte pelos mais frios, evitando o uso de buchas e excesso de sabões. Gosto muito de indicar os sabonetes com tecnologia syndet ou os óleos de banho para a limpeza da pele. Após o banho, ainda com a pele úmida, o hidratante deve ser aplicado em todo o corpo", diz Giane Giro.

Agora que vocês sabem das dicas preciosas, nada de querer ter a pele bronzeada em apenas um dia. "O bronzeamento provocado pela radiação UVA aparece em até 24 horas após a exposição ao sol. Mas a exposição e os riscos são maiores quando o objetivo é obter o bronzeado a curto prazo e essa prática não é recomendada", ressalta Giane Giro.

CONFIRA 07 PRODUTOS PARA BRONZEAR A PELE

Seleção de produtos para usar para bronzear a pele com proteção Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva