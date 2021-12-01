Novidades da moda Verão 2022 na primeira semana de dezembro

Grazi Massafera assina uma linha de moda praia inspirada em Alter do Chão Crédito: Divulgação C&A

Dezembro começa com as novidades da moda para o verão. A C&A, por exemplo, apresenta a já tradicional coleção Além dos Mares. Conhecida por trazer, em lançamentos anteriores, marcas nacionais consagradas ou despontando no universo do beachwear para uma linha exclusiva, desta vez a rede convocou as celebridades Grazi Massafera, Ludmilla, Manu Gavassi e Preta Gil para assinarem quatro linhas inspiradas, respectivamente, em Alter do Chão, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha e Salvador.

"Diferente dos anos anteriores, desta vez quisemos unir o DNA de pessoas reais e pontos de vista autorais às maravilhas turísticas do Brasil para a coleção de beachwear", diz Mariana Moraes, diretora de Marketing da C&A Brasil.

Já a Havaianas traz novamente o estilista baiano Isaac Silva como diretor criativo para uma nova coleção, aproximando ainda mais a moda nacional de suas origens, com o lançamento de Cores da Bahia. A parceria apresenta as cores e a essência baiana através de elementos e símbolos característicos.

"Havaianas é uma marca que se orgulha de sua brasilidade e essa é uma paixão que dividimos com o Isaac desde a primeira collab. Agora pudemos ampliar nosso olhar e criar um portfólio mais robusto a partir de inspirações diversas, das mais conhecidas às mais regionais, como os búzios, o mar e até a rica variedade em pimentas", afirma Mariana Rhormens, diretora de Marketing de Havaianas Brasil.

A semana ainda traz a primeira coleção da By a Lady, marca criada pela capixaba Isabela Secchin, a segunda loja da Barche e o verão tropical da Konyk. Confira!

BELEZAS DO BRASIL

Manu Gavassi assina uma linha de moda praia inspirada em Alter do Chão Crédito: Divulgação C&A

A C&A convidou as celebridades Grazi Massafera, Ludmilla, Manu Gavassi e Preta Gil para assinarem quatro linhas inspiradas, respectivamente, em Alter do Chão, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha e Salvador na coleção Além dos Mares. Cada uma delas participou ativamente em 100% das tomadas de decisões.

Em total sintonia com a natureza, Noronha e Manu Gavassi tem tudo a ver. A atriz e cantora trouxe um olhar para as riquezas da ilha pensando em looks que funcionam tanto para o dia quanto para a noite. Emprestando todo seu lado fashionista para a coleção, apresenta peças em diferentes amarrações e mistura de cores fortes nas estampas paisley e correntezas. As mangas bufantes são destaque nos vestidos e tops em vichy.

ESTILO ROMÂNTICO

A primeira coleção é composta de quatro blusas de estilo romântico. Crédito: Divulgação Eduarda Gomes

De uma família que sempre esteve envolvida na moda no Espírito Santo, a designer Isabela Secchin acaba de lançar a By a Lady. A marca surgiu de um profundo desejo de compartilhar através do vestuário uma estética e um mundo particular dos quais sempre esteve envolvida. "É uma carta de amor à imaginação, onde a criação percorre diferentes cenários, mundos e histórias; sempre em busca da nostalgia, do romance e de conexões com um viés divertido e pitoresco", diz.

Durante a pandemia, ela participou de fóruns e cursos sobre a autora inglesa Jane Austen - tanto que o nome da marca faz referência à forma como ela assinava seus livros numa época em que uma mulher escritora era motivo de escândalo para a família. Chamada 'Lost in Austen', a primeira coleção é composta de quatro blusas de estilo romântico. Entre tecidos de algodão e jacquard estampado, as peças trazem mangas bufantes, babados, laços e tons pastel.

ESTILO 'AL MARE'

Para o alto-verão a marca faz homenagem às praias do Oceano Atlântico Crédito: Divulgação Guto Carneiro

Inspirada nas viagens, nas artes e na fotografia, a Barche nasceu tendo como principal produto os swim shorts. Para o alto-verão, ela faz homenagem às praias do Oceano Atlântico em suas camisas de puro linho, t-shirts, calças, bermudas e shorts. As ilustrações do carioca Raul Gastão resgatam ícones do estilo de vida 'al mare', em peças confeccionadas para quem transita entre os paraísos à beira-mar, como Tulum, Fernando de Noronha ou Punta del Este. A marca acaba de abrir a segunda loja em Vitória, localizada no Shopping Vitória.

DA BAHIA

A coleção conta com um modelo de Mule com biqueira em crochê Crédito: Divulgação

Após o sucesso de sua primeira collab, nomeada "Acredite no seu axé", Havaianas traz novamente o estilista baiano Isaac Silva como diretor criativo para uma nova coleção, aproximando ainda mais a moda nacional de suas origens, com o lançamento de "Cores da Bahia", apresentando as cores e a essência baiana através de elementos e símbolos característicos.

Com peças exclusivas e com quantidades limitadas, além do tradicional modelo Top de Havaianas, a novidade conta com um modelo de Mule com biqueira em crochê, uma camiseta de manga curta, uma sunga e um maiô.

MIX DE JOIAS

Peças modernas e versáteis exploram o brilho e as cores em brincos, anéis e colares Crédito: Divulgação Isabella Camatta

A designer de joias Patrícia Teixeira lança a coleção Aurora com peças minimalistas, cheias de cores e leveza. Ametista, turmalina, quartzo fumê, diamante e pérola fazem parte das peças modernas e versáteis, que exploram o brilho e as cores, em brincos, anéis e colares.

O resultado são joias em ouro branco e amarelo 18k que representam as transformações do ser humano, novos ciclos e novos começos, além de transmitir o frescor do verão. Franjas e assimetria fazem um mix ao combinar estruturas rígidas com um pendente flexível, possibilitando diversas formas de uso.

CORES DO VERÃO

As bolsas possuem shapes modernos e atuais, visando estilo e praticidade em perfeita sintonia Crédito: Divulgação

A Arezzo lança a nova coleção de bolsas "Mizz", que reinterpreta peças no tradicional couro de matelassê em uma cartela de cores vibrante e moderna, com a cara do verão. Os tons de neon dominam a paleta de cores. As bolsas possuem shapes modernos e atuais, visando estilo e praticidade em perfeita sintonia. As tiracolo, bucket e tote acompanham a mulher em todas as ocasiões, com destaque para o couro nappa glow com toque macio. Um clássico do guarda-roupa feminino, o matelassê aplicado ao couro em conjunto com alças feitas em correntes são uma forte tendência para a estação.

CONFORTO E ESTILO

Vestido envelope, mangas bufantes, calça clochard fazem parte da coleção Crédito: Divulgação ItallaMonti

A Libertà lança coleção com a arquiteta Italla Monti. "A collab tem o objetivo de trazer peças básicas em sua modelagem, porém com desenho leve e não limitado pelo modismo, aliando conforto e estilo", conta Italla, que está sempre de olho nas principais tendências da moda. Vestido envelope, mangas bufantes, calça clochard e tops fazem parte das criações, que chegam na estampa Vichy e nas cores rosa, azul e caramelo.

VERÃO COM ELES

A marca aposta nas estampas tropicais para o verão Crédito: Divulgação João Araújo

A Konyk bebeu na fonte da 'vibe tropical' para criar sua coleção de alto verão. A marca trabalhou com diversas estampas para os homens curtirem os dias de sol com estilo. "Nossa coleção traz a camisaria de botão manga curta e longa, em linho, algodão e viscose. Destaque também para as batas, além das calças colors, jeans, e dos acessórios como mochilas, bonés e carteiras", conta o estilista Mauro Amorim. Na cartela de cores, presença do verde-jade, salmão, azul-índigo e turquesa, além dos tons claros como off-white, rosa, amarelo e verde.

MULTICOLORIDAS

A nova coleção conta com nove modelos de sandálias Crédito: Divulgação

A Vith Shoes, na Paia do Canto, lança a primeira linha de sapatos autorais, assinada por Brenda Rivas. Ela vem ousada e multicolorida, abusando de cores vibrantes, saltos diferentes e mix de materiais como: transparência, tela, bolas, corda, amarração, nós e tramas numa variedade de modelos exclusivos e autorais. A nova coleção conta com nove modelos como sapatilhas, sandálias, mules, tamancos, flats e rasteiras. Na cartela de cores, rosa, amarelo, laranja e azul, em que, os saltos de madeira e neons são protagonistas, com toques metalizados e dourados.

COLEÇÃO SEM GÊNERO

As estampas imprimem grafismos e influências étnicas, trazendo autenticidade e versatilidade. Crédito: Divulgação

A PatBO apresenta a collab unissex com o digital influencer Kadu Dantas. Unindo o desejo da estilista Patrícia Bonaldi de lançar uma coleção sem gênero à influência de Kadu no mercado masculino, a cápsula traz estampas e modelagens ideais que podem ir desde balneários a ambientes urbanos.

Em uma paleta de cores atual, as peças misturam tons que transitam desde o azul até o verde-militar, passando por interferências de pink e marinho, além de um look total white. As estampas imprimem grafismos e influências étnicas, trazendo autenticidade e versatilidade.

PÉS COM ESTILO

Lançamento Sabrina Sato com o Grendha Crédito: Divulgação