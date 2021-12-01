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Novidades da moda Verão 2022 na primeira semana de dezembro

Tem a coleção 'Além dos Mares', da C&A, assinada por celebridades, a primeira coleção da  By a Lady e o verão da Konyk
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 18:44

Lançamento de verão da C&A
Grazi Massafera assina uma linha de moda praia inspirada em Alter do Chão Crédito: Divulgação C&A
Dezembro começa com as novidades da moda para o verão. A C&A, por exemplo, apresenta a já tradicional coleção Além dos Mares.  Conhecida por trazer, em lançamentos anteriores, marcas nacionais consagradas ou despontando no universo do beachwear para uma linha exclusiva, desta vez a rede convocou as celebridades Grazi Massafera, Ludmilla, Manu Gavassi e Preta Gil para assinarem quatro linhas inspiradas, respectivamente, em Alter do Chão, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha e Salvador.
"Diferente dos anos anteriores, desta vez quisemos unir o DNA de pessoas reais e pontos de vista autorais às maravilhas turísticas do Brasil para a coleção de beachwear", diz Mariana Moraes, diretora de Marketing da C&A Brasil. 
Já a Havaianas traz novamente o estilista baiano Isaac Silva como diretor criativo para uma nova coleção, aproximando ainda mais a moda nacional de suas origens, com o lançamento de Cores da Bahia. A parceria apresenta as cores e a essência baiana através de elementos e símbolos característicos.
"Havaianas é uma marca que se orgulha de sua brasilidade e essa é uma paixão que dividimos com o Isaac desde a primeira collab. Agora pudemos ampliar nosso olhar e criar um portfólio mais robusto a partir de inspirações diversas, das mais conhecidas às mais regionais, como os búzios, o mar e até a rica variedade em pimentas", afirma Mariana Rhormens, diretora de Marketing de Havaianas Brasil.
A semana ainda traz a primeira coleção da  By a Lady, marca criada pela capixaba Isabela Secchin, a segunda  loja da Barche e o verão tropical da Konyk. Confira!

BELEZAS DO BRASIL

Lançamento de verão da C&A
Manu Gavassi assina uma linha de moda praia inspirada em Alter do Chão Crédito: Divulgação C&A
A C&A convidou as celebridades Grazi Massafera, Ludmilla, Manu Gavassi e Preta Gil para assinarem quatro linhas inspiradas, respectivamente, em Alter do Chão, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha e Salvador na coleção Além dos Mares. Cada uma delas participou ativamente em 100% das tomadas de decisões.
Em total sintonia com a natureza, Noronha e Manu Gavassi tem tudo a ver. A atriz e cantora trouxe um olhar para as riquezas da ilha pensando em looks que funcionam tanto para o dia quanto para a noite. Emprestando todo seu lado fashionista para a coleção, apresenta peças em diferentes amarrações e mistura de cores fortes nas estampas paisley e correntezas. As mangas bufantes são destaque nos vestidos e tops em vichy.

ESTILO ROMÂNTICO

Lançamento By a Lady
A primeira coleção é composta de quatro blusas de estilo romântico. Crédito: Divulgação Eduarda Gomes
De uma família que sempre esteve envolvida na moda no Espírito Santo, a designer Isabela Secchin acaba de lançar a By a Lady. A marca surgiu de um profundo desejo de compartilhar através do vestuário uma estética e um mundo particular dos quais sempre esteve envolvida. "É uma carta de amor à imaginação, onde a criação percorre diferentes cenários, mundos e histórias; sempre em busca da nostalgia, do romance e de conexões com um viés divertido e pitoresco", diz.
Durante a pandemia, ela participou de fóruns e cursos sobre a autora inglesa Jane Austen - tanto que o nome da marca faz referência à forma como ela assinava seus livros numa época em que uma mulher escritora era motivo de escândalo para a família. Chamada 'Lost in Austen', a primeira coleção é composta de quatro blusas de estilo romântico. Entre tecidos de algodão e jacquard estampado, as peças trazem mangas bufantes, babados, laços e tons pastel. 

ESTILO 'AL MARE'

Lançamento Barche
Para o alto-verão a marca faz homenagem às praias do Oceano Atlântico Crédito: Divulgação Guto Carneiro
Inspirada nas viagens, nas artes e na fotografia, a Barche nasceu tendo como principal produto os swim shorts. Para o alto-verão, ela faz homenagem às praias do Oceano Atlântico em suas camisas de puro linho, t-shirts, calças, bermudas e shorts. As ilustrações do carioca Raul Gastão resgatam ícones do estilo de vida 'al mare', em peças confeccionadas para quem transita entre os paraísos à beira-mar, como Tulum, Fernando de Noronha ou Punta del Este. A marca acaba de abrir a segunda loja em Vitória, localizada no Shopping Vitória. 

DA BAHIA

Divulgação Havaianas
A coleção conta com um modelo de Mule com biqueira em crochê Crédito: Divulgação
Após o sucesso de sua primeira collab, nomeada "Acredite no seu axé", Havaianas traz novamente o estilista baiano Isaac Silva como diretor criativo para uma nova coleção, aproximando ainda mais a moda nacional de suas origens, com o lançamento de "Cores da Bahia", apresentando as cores e a essência baiana através de elementos e símbolos característicos.
Com peças exclusivas e com quantidades limitadas, além do tradicional modelo Top de Havaianas, a novidade conta com um modelo de Mule com biqueira em crochê, uma camiseta de manga curta, uma sunga e um maiô. 

MIX DE JOIAS

Lançamento Patrícia Teixeira
Peças modernas e versáteis exploram o brilho e as cores em brincos, anéis e colares Crédito: Divulgação Isabella Camatta
A designer de joias Patrícia Teixeira lança a coleção Aurora com peças minimalistas, cheias de cores e leveza. Ametista, turmalina, quartzo fumê, diamante e pérola fazem parte das peças modernas e versáteis, que exploram o brilho e as cores, em brincos, anéis e colares. 
O resultado são joias em ouro branco e amarelo 18k que representam as transformações do ser humano, novos ciclos e novos começos, além de transmitir o frescor do verão. Franjas e assimetria fazem um mix ao combinar estruturas rígidas com um pendente flexível, possibilitando diversas formas de uso.

CORES DO VERÃO

Lançamento Arezzo
As bolsas possuem shapes modernos e atuais, visando estilo e praticidade em perfeita sintonia Crédito: Divulgação
A Arezzo lança a nova coleção de bolsas "Mizz", que reinterpreta peças no tradicional couro de matelassê em uma cartela de cores vibrante e moderna, com a cara do verão. Os tons de neon dominam a paleta de cores. As bolsas possuem shapes modernos e atuais, visando estilo e praticidade em perfeita sintonia. As tiracolo, bucket e tote acompanham a mulher em todas as ocasiões, com destaque para o couro nappa glow com toque macio. Um clássico do guarda-roupa feminino, o matelassê aplicado ao couro em conjunto com alças feitas em correntes são uma forte tendência para a estação. 

CONFORTO E ESTILO

Lançamento Libertá
Vestido envelope, mangas bufantes, calça clochard fazem parte da coleção Crédito: Divulgação ItallaMonti
A Libertà lança coleção com a arquiteta Italla Monti. "A collab tem o objetivo de trazer peças básicas em sua modelagem, porém com desenho leve e não limitado pelo modismo, aliando conforto e estilo", conta Italla, que está sempre de olho nas principais tendências da moda. Vestido envelope, mangas bufantes, calça clochard e tops fazem parte das criações, que chegam na estampa Vichy e nas cores rosa, azul e caramelo. 

VERÃO COM ELES

Lançamento Konyk
A marca aposta nas estampas tropicais para o verão Crédito: Divulgação João Araújo
A Konyk bebeu na fonte da 'vibe tropical' para criar sua coleção de alto verão. A marca trabalhou com diversas estampas para os homens curtirem os dias de sol com estilo. "Nossa coleção traz a camisaria de botão manga curta e longa, em linho, algodão e viscose. Destaque também para as batas, além das calças colors, jeans, e dos acessórios como mochilas, bonés e carteiras", conta o estilista Mauro Amorim. Na cartela de cores,  presença do verde-jade, salmão, azul-índigo e turquesa, além dos tons claros como off-white, rosa, amarelo e verde. 

MULTICOLORIDAS

Lançamento Vit Shoes
A nova coleção conta com nove modelos de sandálias Crédito: Divulgação
A Vith Shoes, na Paia do Canto, lança a primeira linha de sapatos autorais, assinada por Brenda Rivas. Ela vem ousada e multicolorida, abusando de cores vibrantes, saltos diferentes e mix de materiais como: transparência, tela, bolas, corda, amarração, nós e tramas numa variedade de modelos exclusivos e autorais. A nova coleção conta com nove modelos como sapatilhas, sandálias, mules, tamancos, flats e rasteiras. Na cartela de cores, rosa, amarelo, laranja e azul, em que, os saltos de madeira e neons são protagonistas, com toques metalizados e dourados.

COLEÇÃO SEM GÊNERO

Divulgação Kadu Dantas
As estampas imprimem grafismos e influências étnicas, trazendo autenticidade e versatilidade. Crédito: Divulgação
A PatBO apresenta a collab unissex com o digital influencer Kadu Dantas. Unindo o desejo da estilista Patrícia Bonaldi de lançar uma coleção sem gênero à influência de Kadu no mercado masculino, a cápsula traz estampas e modelagens ideais que podem ir desde balneários a ambientes urbanos.
Em uma paleta de cores atual, as peças misturam tons que transitam desde o azul até o verde-militar, passando por interferências de pink e marinho, além de um look total white. As estampas imprimem grafismos e influências étnicas, trazendo autenticidade e versatilidade.

PÉS COM ESTILO

Lançamento Sabrina Sato com o Grendha
Lançamento Sabrina Sato com o Grendha Crédito: Divulgação
Sabrina Sato lança a nova coleção em parceria com a Grendha. Inspirada em sua personalidade marcante, a linha é democrática e conta com sandálias e rasteirinhas ricas em detalhes, que mesclam tendência e delicadeza. Com detalhes e textura de animal print, as rasteirinhas têm as iniciais da apresentadora em um adorno metálico. As sandálias, de tiras finas e delicadas, também trazem o SS em forma de corrente central. Ambos os modelos trazem uma estampa exclusiva na palmilha, e a rasteira conta com duas opções, uma em degradê e outra localizada no calcanhar. 

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